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南韓與台灣的奧運悲哀

劉順達（台北市）

這次巴黎奧運，南韓與台灣都遭遇國名和國旗問題。這分明是國家未統一的悲哀。

中華民國」和「大韓民國」，如果國家沒有分裂，在國際運動競賽場合會受到如此待遇嗎？應該不會。

在羽球賽事中，帶著中華民國國旗，或是將國旗畫在臉上的球迷，都遭工作人員要求將旗幟收回包包中，或是移除臉上旗幟才得以進場。一位留法的台灣留學生在觀眾席，拿出綠色地圖寫有「台灣加油」布條，被安全人員制止，並被「搶走」。

台灣的外交部立即批評奧會作法是殘忍又惡劣的暴力手法，並且損毀了奧會精神。3日，賴總統也透過網路加入「戰場」，說要讓全世界看到台灣，希望加油聲「越大越好」。依據奧會的規定，台灣使用的名稱是「中華台北」和奧會旗，看來台灣的外交部和國際奧會還有得吵。

南韓對奧會也非常不滿。開幕式鬧出國際笑話，錯把朝鮮民主主義人民共和國叫成大韓民國，讓在場的南韓官員和選手十分不悅，主辦單位法國道歉後才了事。

但南韓人民認為法國「小看」南韓。法國自認為是核電大國，卻沒想到近日南韓廠商擊敗法國廠商，取得捷克核電整廠輸出的國際標準。過去，南韓故總統朴正熙曾為自行研發核武，而向法國購買原料，現在南韓竟然超前了法國，讓法國如何不忌妒？

至今兩韓雖敵對，所幸沒有一方要獨立。如果今天大韓民國不存在，「飢餓中」的北韓人民還有寄託嗎？近日北韓外交官攜家帶眷，從古巴等世界各地投奔南韓，讓尹錫悅對「和平統一」更加「信心百倍」。

從奧會上發生的南韓與台灣爭議事件來看，都是因為國家分裂分治才會受到國際欺凌。

（本文取自8月6日聯合報民意論壇）

南韓 中華民國 北韓

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