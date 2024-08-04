中華勇者林郁婷 奧運殿堂不容性別歧視

巴黎奧運 華麗登場，全球無不關注這個四年一度的世界盛事。然我開始留意起中華隊拳擊女將林郁婷性別爭議事件始末。

始於英國《衛報》報導，質疑林郁婷性別的帶風向，《哈利波特 》系列暢銷作家JK羅琳推波助瀾，更在X平台轉發《每日電訊報》專欄作家摩爾之文，除了批評國際奧會允許阿爾及利亞選手克莉芙與林郁婷參賽，更引述「在2024年，故意讓一名女性與一名男性一起參加拳擊比賽，就是將男性暴力合法化，還將其稱為體育運動」，並指稱這些女性拳擊手即使不是跨性別者，亦可能有「性發展障礙」（DSD）之嫌。JK羅琳此舉不但有損其享譽國際之形象，更涉及性別歧視 。

林郁婷已然通過官方生理監測，難道無視檢視結果？

根據筆者過往錯誤的研判經驗，曾在賣場尋找工作人員時，看到一位虎背熊腰、理著小平頭的員工背影，第一時間尚未確認其性別，便對其喊了「先生」；亦曾在超商對著長髮披肩、燙著一頭波浪髮捲且身材窈窕的男士，稱其為「小姐」。這都是個人先入為主、憑著刻板印象的主觀意識驟下判斷。

1920年美國通過憲法第19條修正案，其中規定「美國公民的投票權，不得因性別因素而被聯邦或任何一州拒絕或限制」。19世紀末至20世紀初才在各州逐步實現美國婦女選舉權。女性主義努力了這麼多年，倡議的核心思想與最終目的，是建立一個對所有性別都平等的友善社會，包括一、給予女性受害者強大的支持鼓勵和勇氣。二、消滅有歧視含義的性別刻板印象。而JK羅琳此舉，無疑讓好不容易躍進的女權瞬間倒退了數十年。

林郁婷在世錦賽遭撤除銅牌，筆者以為，如同另一種沙文主義的形式制裁，我方卻坐視其成為定局而未能嚴正抗議，實感遺憾！此舉更違背奧運精神，不公不義。

根據律法，未經判決應推定為無罪。然眾人悠悠之口，在媒體輿論的操弄攻訐下，彷彿已成代罪之身。曾在東京奧運資格賽中被林郁婷擊敗的日本拳擊好手入江聖奈，近日亦在社交平台上挺身而出，聲援林郁婷。衛生福利部桃園療養院副院長李俊宏更表示：國際奧會已做出林郁婷符合規範的說明，JK羅琳的發言有過多歧視，並且模糊比賽焦點；台灣人會做林郁婷的後盾，而林郁婷的工作就是好好比賽。

巴黎奧運籌備會拳擊工作小組及國際奧會已於8月2日發出聯合聲明強調，所有參加巴黎奧運拳擊比賽的選手皆符合比賽資格，性別和年齡以護照登載為準，等於是直接駁斥JK羅琳的不實指控。林郁婷本人受訪時則霸氣回應︰「對手可能懼怕我們的實力，拿一些毛病出來作文章。」

4日林郁婷奮力擊退對手晉級四強，確定至少獲得銅牌；她的目標是還要再贏兩場奪金。祝福強大的勇者，林郁婷加油！

（本文取自8月5日聯合報民意論壇，作者為大學講師）