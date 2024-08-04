台政媒集團化 在野黨監督了嗎

NCC委員林麗雲和王維菁在任期最後一天，公開批評「政媒集團化」，憂心台灣的民主發展。這是一項極為重要的指控，任何關心台灣民主成熟、鞏固的人都不能等閒視之。

可惜的是，這件事似乎只有一天的新聞，沒有引起社會太大注意，表示台灣的民主政治文化淺薄，對媒體在促進民主鞏固的重要性，社會大眾普遍所知有限。而朝野對這件事的回應，更是令人失望。在野黨立委把重心擺在「為什麼卸任了才講？」行政院正好順水推舟說：「她們當時可以做些事」。朝野像套好招一樣，兩位說了真話的委員，不但沒有得到任何掌聲，反而裡外不是人。這不禁令人懷疑，政媒集團化是藍綠都有份嗎？

當代民主政治強調權力分立，就是擔心權力過度集中會濫權、腐化。台灣是五權分立的國家，必須五權真正獨立，才能發揮彼此監督制衡的功能，防止可能的獨裁者。但是除了五權之外，還有一權也應該獨立，那就是大眾媒體；因此，美國是三權分立的國家，媒體被稱為「第四權」。從民主政治健康發展的角度來看，「政媒集團化」不只不利於民主，而且可能反噬民主，有如癌細胞 附體，不容小覻。

林、王二人學者出身，從未涉及實際政治，初次經驗到政治領域各種機關算盡、政商勾結、出賣人民，全為一己之私，應該是驚嚇不已，能在卸任前說出真話，其實值得肯定。而在野黨身負監督之責，政媒掛勾是何等大事，卻只會逞口舌之能，批評兩位卸任委員，明足以察秋毫之末而不見輿薪；他們究竟是對民主政治無知？還是政媒集團化，自己多少也有點甜頭？

民主政治是人民作主，但是人民只有在投票 那一刻才扮演「統治者」的角色，投完票就變成「被統治者」；事實上，代替人民持續扮演「統治者」角色的就是大眾媒體，所以媒體也稱「輿論」，主要職責應該是代表人民監督權力的擁有者。換句話說，媒體和人民應該是同一陣線，對政治權力不信任、苛刻、挑剔，這樣才能為人民爭取最大福利。

政媒集團化傳達的訊息是，媒體被政治收買，背叛人民。

媒體經營者也是人，所以美國主流媒體也有自己的政治立場和觀點，但沒有一個夠格的媒體甘願當政黨傳聲筒，也沒有一個夠格的媒體人只想成為特定政黨打手。

媒體失格茲事體大，在野黨的政治人物還不窮追猛打，你們在做什麼？

（本文取自8月5日聯合報民意論壇，作者為台大哲學系退休 教授）