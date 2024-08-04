柯文哲成民眾黨軟肋的警訊

民眾黨五周年黨慶，黨主席柯文哲 在高雄黨代表大會上，強調民眾黨的核心價值要跳脫藍綠；既非小藍又非小綠，應就是第三勢力最強有力的說帖。

然而，仔細觀察民眾黨在今年總統與立委大選之後，最有作為與讓人印象深刻的就是八席立委，特別是黃國昌與張啟楷，他們在國會改革法案與監督民進黨 執政上著力甚深，同時也不斷創造新議題，讓民進黨恨得牙癢癢的。反觀柯文哲，儘管不斷要創造議題，但北市京華城案等三個大案，卻變成緊箍咒一樣如影隨形，成了柯文哲最沉重的包袱，當然也成了民進黨進攻民眾黨的最佳破口。

柯文哲已成了民眾黨的軟肋，這是警訊，但是柯文哲與其妻陳佩琪還有幕僚群，不但沒有找到破解的方案，更可怕的是還要談到「藍白合不合」的往事，用「有點後悔」這樣的詞來開脫。選前民調準不準，在1月13日開票當天就是一翻兩瞪眼的事實。柯文哲和他的親信團隊自以為勝侯而且可以超越，但結果顯示只拿到二成六，比侯少了百萬票，更少賴二百萬票，坐實了就是「柯老三」。換言之，白營選前的操作，讓簽了字的柯文哲最後決定食言，更演出了「君悅之亂」，政治上的誠信已蕩然無存了；如今再提「藍白合不合」等於是再翻開柯文哲這段「自食其言」的歷史，實在是不提也罷！

只是三大案壓力愈來愈近，連鄭文燦都難逃賴清德的「司法黑手」，加上高虹安一審又遭重判而停職；眼見賴的司法黑手要朝他砍過來時，柯文哲顯然亂了方寸。問題是，柯文哲不像高虹安退黨不要造成民眾黨的負擔即可，他若辭了黨主席，親信們將何去何從？更可怕的是，民眾黨是否會「土崩瓦解」呢？

柯文哲若真的關心民眾黨的未來發展，就該靜下心來思考能破解賴「司法黑手」的解方。

首先，學習蔡壁如在台中走進民眾。選舉就是回到群眾，為人民發聲。為人民服務之外，更重要的是為人民的苦處與需求放大聲量，讓賴政府在議題上跟著你走。像張啟楷打超思雞蛋調查，不要因為賴政府不讓查就停下來，反過來結合國民黨一起走向民間，請民眾一起來幫忙調查，讓賴政府坐立難安。

其次，重大政策應學黃國昌一樣不停地發聲。綠營側翼不斷攻訐，就反過來緊咬住綠營，特別像核能、光電、治安等議題或最近的治水問題等，不要再糾結於民進黨會怎樣「搞你」，而是反過來搞賴政府，思考如何「藍白合」、共同反攻賴政府的失政失德。與其坐等賴來修理，何不反過來積極與藍營合作共同監督賴政府呢？

最後，學習韓國瑜 一樣放下，等下一個機會來證明自己是對的，民進黨才是錯的。像這次高雄淹大水，民進黨一再美化，卻全然不知檢討，更證明韓國瑜當年在高雄市長任內的作法正確。柯文哲想讓民眾黨壯大成為第三大勢力，就該向黨員、小草與民眾證明自己是有政治擔當者；放下過往的糾結，坦然面對三大案，用實力和賴直接對決！

（本文取自8月5日聯合報民意論壇，作者為大學教師）