刨根改造 從「2025計畫」看川普

全名叫做「2025 總統過渡計畫」 （2025 Presidential Transition Project) 最近曝了光，這個由保守團體：傳統基金會（Heritage Foundation)經過兩年編篡出爐，洋洋灑灑920頁，將對聯邦政府 組織和施政運作做出刨根式的改變。

就拿「稅收」這個許多美國人心目中的第一個問題，「2025計畫」很清楚要從本質上改造，將我們的稅收體系重組為兩個稅級： 以16萬6千美元為截止線，收入低於此數為15%，之上則為30%。這乍看下似乎總算是拖了多年後，要把IRS繁冗的稅制簡化，實際上是延續川普 上一任為富人減稅的系列，收入低於截止線16萬6千美元的人，平均會多繳納1000至2500美元不等，而富人繳納的稅款，將依收入大幅減少。從年收入20萬元減稅2000元，30萬元減稅1萬到40萬元減稅1萬4千元，愈有錢減得越多。

川普在第一任於2017年施行的TCJA為富人與公司減稅，共造成聯邦在十年內1兆5000億元的財政赤字，某種程度上助長了通膨。這回更直接，年初在他海湖莊園的選舉餐會，就赤裸裸得告訴台下的超級富豪，「我替你們減稅，你們就要捐錢」，只差沒說「其實是由所有中下階層的納稅人埋單」。

在「2025計畫」裡，一系列財政上的清單，從增加學貸的月付款，減少貧窮醫療補助(Medicaid)，到取消低收入 的學校資金，將重創全美低收入階層，偏偏這些人就是川普共和黨的支持大眾，真是一大諷剌。

而「2025計畫」 對聯邦政府的刨根改造，才真是駭目驚心；近年來全美各保守州跟進佛羅里達州的焚書風潮，「2025計畫」索性就主張把教育部（ Department of Education)整個關掉。「2025計畫」還要撤掉政務官和事務官的防火牆，也就是所有的聯邦政府人員不再以個人能力資歷為考量，反之將以政治取向做為錄用與升遷的標準。這是川普心儀的強人統治，不惜也不在乎將民主政治的基腳逞快砍掉。

面對媒體的質問，川普又是閃爍其詞對「2025計畫」故做不知，只是明眼人一看就知道這是保守派針對川普量身打造、大小都不放過的施政小抄。

1月6日的國會流血暴動收了場，強盜不成改做賊，川普居然還喊話說，這將是最後一次需要所有基督徒投他一票。不知是他冥想選上可做成獨裁一世，還是自知選不上，就到牢裏蹲了。