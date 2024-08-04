最高法院改革 確實有其必要

控告川普 的34項封口費案完全被判有罪，原本在7月1日判刑，但是辯護律師團要求最高法院介入替川普脱罪。與其同意脫罪，最高法院要求指控川普的地方法院重新判定他是否在總統任內或是任外有豁免權。這個案件重啟將延到9月1日，也就是離大選只有兩個月。

最高法院的決定是否合理令人置疑。6位保守派的大法官 中有3位為川普在任內指派，也許對他情有獨鍾，使用的「拖延戰術」令人不寒而慄；如果在大選之後才能由地方法院判罪，即使川普有罪但是如果選上，他是否可把自己赦免？而地方法院為了公正客觀精挑細選出12位陪審員的判決書，是否如同廢紙一張？法律如同虛設?

除了對於川普有無豁免權的爭議之外，保守派大法官湯瑪斯多年來接受金主金錢禮物，不依照規定申報。艾里托與鄰居由於黨派的不同爭吵，居然把自己門外的美國國旗倒掛。當然，目前爭議最多的議題莫過於墮胎 是否仍然合法，因為最高法院推翻了在1973年通過墮胎合法化的法令，完全沒有理會目前民眾巨大的反對聲浪。當然，大法官少數服從多數，推翻墮胎合法化也拜川普指定的3位保守派大法官之賜。

「無人高於法律之上」最高法院的大法官亦不例外。筆者認為大法官必須注重自己的品行操守、立場公正，避免政治化、如果有利害衝突應當避嫌不介入。大法官的職責為詮釋憲法，但不可輕易改變其內容。最高法院仍需保持其獨立性，大法官們也需要自律。

筆者建議：維持大法官的公正、獨立性及品行，可以由國會指派一個無黨派區別的機構來監控質詢大法官的作業。大法官不能以身試法，如犯民事及刑事的罪行不應有豁免權。同時，可以依照拜登總統的建議把大法官的終身職改為18年任期，保障大法官的「鐵飯碗」不宜，務必給年輕一代的精英一個機會。同時避免終身職的大法官由於食古不化、不順應時代潮流做出不適當的決定。為了保障全民利益福祉以及維護美國民主，最高法院改革實有必要。