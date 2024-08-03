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秦剛案 霧裏看花

安歌╱蒙特利公園市

過氣外長秦剛在政壇消失差不多一年，外間傳說紛紜，有說涉及間諜案在審訊中受私刑死了。當局一直沒個說法，直到人大及三中全會提到秦剛自己請辭人大及中央委員，保留同志稱號，仍是自己人。證明秦剛案非涉及國安、間諜、謀反和洩密等嚴重政治罪行，只是內部問題。

筆者直覺秦剛失勢是外交部內閧引起， 他職位躍升過快，由外交部禮賓司司長到駐美大使，再成外交部長、中央委員和國務委員，急升至副國級領導層，引發原外交部舊人的不滿。發言人毛寧曾就記者秦剛行蹤問題忍不住笑起來，帶點幸災樂禍的表情。原外長王毅升外事辦公室主任但沒有了實權，待回鍋外長職又風生水起，主理外交要務。秦剛上任外長即將王毅愛將原發言人趙立堅發配到冷門的邊界海洋司當司長，引發外交部震動。秦剛肯定有些痛腳被王毅抓到，最後秦被習視為棄子。據說秦剛現在外交部屬下出版社任研究員，誰能保證頗有外交才幹的秦剛將來不會重返外交部呢？

毛澤東自己說過，中共「黨內有派，千奇百怪」。外交部自然也不例外，外交部培養人才搖籃有外交學院、北京外語學院和北京第二外語學院，畢業生投身外交、情報和國際關係等部門，按出身門派織網，各占地盤，內鬥劇烈。秦剛大概就是派別內鬥的犧牲品。

中共內部有嚴格保密制度，敏感人事升降問題不會主動對外公布。每當謠言傳聞四起，如兩任國防部長被炒，火箭軍全軍一窩端，內幕可以祕而不宣，外人只能霧裏看花再加點想像去推測，真相只能等待官方的公布，要耐心地等，也可能永遠沒有答案。

秦剛 王毅 間諜

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