驚艷巴奧 法蘭西 我為你傾情

舉世矚目的巴黎奧運 開幕式令人驚艷，法國人創意無限，艾菲爾鐵塔像火炬般照耀全巴黎，浪漫的塞納河變成為奇幻的舞台和表演的長廊，橋畔有境有意，修道院和古舊監獄煥發出生命力，既有鐘樓駝俠悲慘世界歷史陳跡，更有新世界的歌舞昇平。紅磨坊的康康踢腿舞，流行曲天后Lady Gaga和康復後的加拿大歌手席琳狄翁演唱令人讚嘆不已。LV手袋工場和修建中的聖母院鐵架在鏡頭下充滿藝術的靈性。AI駿馬在河上飛奔，奧運歷史上英雄和新科冠軍傳遞燃點聖火，充滿動感和人情味。2024奧運開幕式別開生面，巴黎不愧為浪漫藝術之都，巴奧的開幕式可說是空前絕後。

奧運電視由美國NBC電視台獨家𨍭播，駕輕就熟將近80艘乘載各國運動員的大小船隻逐一介紹，運動員不用走路，省下體力。可惜天不作美，開幕式後期下雨，許多運動員要淋雨濕身接受洗禮，如果再吹吹風，希望運動員有強壯體魄，不會感冒上身而影響比賽。

奧運難免受到政治的影響，美中關係近期欠佳，美國電視掌舵人對中國代表團少了些熱情是意料中之事，鏡頭裏中國國家副主席韓正一晃而過，將五星旗和中國運動員公式化亮相一下，小粉紅說只有短短的10秒鐘。在世界大家庭中，中共戰狼外交，與眾大國關係欠佳，泳手又受藥檢影響。名將張雨霏訴苦自己藥檢比其他國家選手多，沒辦法啊，正因為先前藥檢紀錄欠佳，有關方面特別注意是必然之事，要怪只能能怪自己國家泳協當家人。如果尿液檢查再沒問題，自然不會再被關注。百米蛙式張雨霏決賽只得銅牌，男子蛙王覃海洋決賽跌到第7，他也是藥檢的受害者。中國女排頑強奮戰勝美國靠的是鬥志，男團體操在奪冠形勢大好下卻輸給壓力，蘇緯德兩次掉槓，將失落情緒傳染給隊友。希望中國運動員繼續沉著繼續出戰，金牌只得一個，屬世界頂級尖子在天時地利配合才得到的，有銀或銅巳經很不錯，勝不驕敗不餒 才是奧林匹克精神。

洛杉磯 是2028年奧運東道主，我們有什麼本錢？迪士尼的童真、好萊塢式的夢幻、現代化的設備和美國人待客的熱情。1984年洛杉磯奧運首次以商業模式主辦，奇蹟地擺脫收支赤字，還有幾億營收。洛杉磯人頭腦靈活，點子多，加州 又有AI優勢，表演應更有特色。住宿房間條件應該較巴黎優越，這裏還有全球美食，還有加州價廉物美的紅酒，歌劇舞蹈演出也很棒，還可順道遊覽賭城拉斯維加斯。不過堵車的高速公路和LAX機場交通劣名急待改善。還要整頓治安，安置好街上遊民，高速公路要修妥，才能給客人留下美好印象。有關方面要多動點腦筋，拚足全力才能嬴來奧運的三連冠。