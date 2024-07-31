台灣農民無法只依賴天災救助 需結合農業險 救急也救窮

台灣此次凱米颱風帶來狂風暴雨，讓中南部農業災情慘重，至今累計已經超過27億元台幣(約8241萬美元)的損失，尤其是香蕉、芭樂、柳橙、竹筍、落花生最為嚴重，其他包括文旦、牡蠣或文蛤等也受害。台灣農民叫苦連天，台灣總統、院長、縣市長和民意代表也馬不停蹄到地方視察勘災，並要求台灣農業部 要從簡從速從優發放現金救助，這個場景似乎在台灣每次天災過後都重複出現。

台灣農業部順應民意，也快速地公告全品項農作物接受農民申請現金救助，除符合農業部公告災損天氣參數之品項，及災情嚴重者，得免現勘外，台灣農民只要超過兩成以上損害，就可以獲得現金救助，譬如香蕉、柑橘類每公頃台幣8萬元(約2400美元)、芭樂台幣9.5萬元(約2900美元)、竹筍台幣4.1萬元(約1200美元)、落花生台幣3萬元(約900美元)。

但現金救助是不足以填補損失的，以歷年資料平均而言，現金救助大概只占台灣農業災損的27％；換言之，還有73％要由農民自行承擔損失，所以民意代表也都會呼籲政府要再提高救助金額。但是政府畢竟財力有限，而且當初設計天災救助的用意，是讓農民能在短期內恢復耕種或飼養能力，而不是為填補損失，也就是定位為救急而不是救窮。

其實，農業部已經在2023年依成本上漲情形調高救助金額，更不可忽略的是，政府也在2017年起積極擴大辦理農業保險 ，目前已有44張保單涵蓋28個品項。

不過，目前農業保險除了水稻、釋迦和高粱之外，其他農作物和水產養殖保險的投保率都偏低，還沒辦法有效發揮填補損失和救窮的功能。我們知道，保險的目的不是為了獲得理賠，但是萬一發生災損就可以減少經濟損失；保險必須從長期著眼，所以也不一定每年都發生災損並獲得理賠，但是有投保就多一份安心，讓台灣農民無後顧之憂，這就是農業保險的基本用意。

建議台灣農業保險仍應在農業保險的供需雙方加以檢視，包括理賠條件、理賠金額、保費 釐算等保單內容，以及農民對於保險認知、投保意願及行為誘因等保險需求，逐年滾動檢討精進；同時，台灣政府對於商業性保險的保單也應積極溝通調整，並開放讓同一品項有更多元的險種及保險人參與，以提供市場競爭與選擇。而對於政策性保險的保單也應依保費適足性的原則調整，讓保險財務穩健經營，以及加強農業補助、天災救助與農業保險等政策之間的連結及誘因。還有強化農會在保險人的角色及農會同仁發揮業務員精神致力推廣；財團法人農業保險基金精進安排適當再保，並全品項地培訓更多產量調查及勘損人力，以為未來的台灣農民個別保障作準備。

希望台灣在此次天災過後，更能喚起民意代表和農民的風險意識，以及對農業保險的重視，鼓勵台灣農民多多參與農業保險來填補損失，不再只是依賴天災救助而已，讓天災救助與農業保險有效結合，以共同發揮救急又救窮的作用。

（本文取自8月1日聯合報民意論壇，作者為台灣農村經濟學會前理事長）