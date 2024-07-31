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台灣健保打折給付 陳時中謬論可議

盧俊瑋（台北市）

台灣醫界提出健保點值保障一點一元(台幣，下同)，立法院最後以主決議要求保障點值每點0.95元。行政院政務委員陳時中日昨表示，0.95元僅是「目標值」，點值是浮動的，有些健保分區管理狀況良好，點值可達0.92元或0.93元，若採齊頭式平等反而不公平。陳時中意指，保障點值會讓認真增加點值的醫院院所受到齊頭式平等的打壓。

此一論點，讓身為第一線醫護的本人及眾多同業傻眼。身為前衛福部長的現任政委，竟然以如此謬論來帶民意之風向，滑天下之大稽！

試想，每個認真辛苦工作的台灣人，每天都認真上班，每每被要求加班工作，哪知逢發薪水時，老闆便告知，因為大家的工作時數過長，為避免認真工作者薪水領得過多，會讓薪水較少的同事感到不平等，所以得到的薪水都是帳面上看到的9折、8折甚至7折。如果你覺得這聽起來是謬論，那為什麼健保點值應該被打折？

再者，台灣人誠實友善，出門吃飯少有吃霸王餐者。若真有少帶錢，莫不是面紅耳斥、對店家萬分抱歉，恨不得趕快回家拿錢補齊。如果你也同意吃飯要好好付帳是做人的根本，為什麼面對醫療就不是這麼一回事？

台灣醫師、護理師、各類醫事人員，戰戰兢兢的在各大醫院和診所，提供病人優質的醫療服務，處處為病人著想，理論上當然是一點一元，不應該打折給付。萬不得已要打折的話，也至少應該向醫護人員表示歉意，而不是一副高高在上理所當然的樣子。

對比稅收連續每年超徵3000多億元台幣(約91.5億多美元)，政府可以補助勞保退休年金一年超過1000億台幣(約30.5億多美元)、補助台電一年1000億台幣，為何對於醫療卻是如此的吝嗇？打折給付還冷言冷語，甚至覺得理所當然，當官的帶頭口出此言，豈非敗壞風序良俗？

（本文取自8月1日聯合報民意論壇，作者為皮膚科助理教授）

健保 陳時中 退休

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