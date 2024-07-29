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若當選 賀錦麗可能重塑全球格局

張瑞雄（台北市）

賀錦麗在美國政壇崛起，如果被提名為民主黨總統候選人，不僅標誌著美國的巨大轉變，也有全球的影響。賀錦麗是第一位女性、黑人和南亞裔副總統，她打破了許多障礙，挑戰了美國政治的傳統。

賀錦麗若當選美國總統，會重新關注人權、氣候變遷和經濟不平等議題。她的多元文化背景和在各種議題上的進步立場，顯示美國與世界其他國家交往方式的轉變。賀錦麗在解決種族不公和婦女權利等問題方面有著良好的紀錄，這可能會轉化為更具包容性和以人權為導向的外交政策。

氣候變遷是賀錦麗可以產生重大影響的另一個領域，她對環境議題的承諾體現在對綠色新政的支持上。她將在氣候行動方面加強國際合作，以減少碳排放和促進地球永續發展。

在經濟方面，賀錦麗的政策可能著重於減少不平等和促進公平貿易。她擔任前檢察官和總檢察長的背景，顯示她對企業不法行為的強烈立場，對跨國公司的監管會更加嚴格，也會努力打擊全球逃稅行為，確保發展中國家的資源和勞動力得到公平的補償，從而使發展中國家受益。

賀錦麗的印度血統會加強美印關係，她經常談到她的印度血統以及她母親的影響；他的母親是一位印度移民和癌症研究人員，這種個人聯繫可以促進兩國之間更深層的外交和經濟聯繫。

美中關係是世界上最關鍵的雙邊關係之一，賀錦麗對中國的態度預計將是堅定而務實的。她對中國的侵犯人權行為及在南海的立場表示擔憂，賀錦麗政府可能會繼續在這些方面挑戰中國，同時尋求在氣候變遷和流行病應對等全球議題上合作。

由於中國聲稱對台灣擁有主權，台灣與美國的關係複雜，且充滿地緣政治緊張局勢。賀錦麗預計將繼續支持台灣的民主治理和自治，並提供軍事支持，包括軍售、聯合軍事演習和情報共享，確保台灣有能力抵禦中國的潛在侵略。

中國應會謹慎看待賀錦麗的總統任期，她對人權和民主價值的支持，與中國的政策形成鮮明對比。北京可能會認為她的政府更具對抗性，導致緊張局勢加劇。

賀錦麗若當選總統，不僅有可能改變美國政治，而且有可能重塑全球格局，尤其是亞洲。她對人權、氣候行動和經濟公平的承諾，可能會帶來更堅定的國際合作和對民主價值的支持。賀錦麗政府也需要增加對台灣的支持和認可，以強化應對中國的壓力。

全世界將密切關注她如何處理這些複雜的動態問題，她的可能總統任期應會平衡理想主義與實用主義，希望可以讓世界局勢更加和平與穩定。

（本文取自07月30日聯合報民意論壇，作者為台北商業大學前校長）

賀錦麗 氣候變遷 印度

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