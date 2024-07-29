賴清德 當心台積電變成美積電

郭正亮在政論節目說：「川普當選，可能會要求台積電 在美註冊，變成美積電！」

台灣行政院發言人陳世凱反駁說郭的說法沒有依據，台積電大部分工廠都在台灣，且董事長魏哲家一再強調會根留台灣。

政府對跨國企業的運作並不瞭解，這才是台灣真正的危機。如果台積電在美註冊變成美積電，「美國優先」是美國政客的唯一選項，台灣的工廠只能任其擺佈，遷廠關廠都有可能；魏哲家能否續任董事長都成問題，根留台灣的保證根本沒用！

台積電有無可能變成美積電？我認為有可能，關鍵因素有二：

其一，美國有無奪取台積電的企圖？答案是肯定的。川普要求台、日、韓、歐盟支付保護費，抱怨台灣「偷走」美國晶片 產業。台積電是一塊肥肉，只要有機可乘，川普絕不會手軟。拜登嘴上不說，但沒少做。接棒的賀錦麗，同樣會以掌握台積電為目標。

其二，客觀事實有無可能？答案仍是肯定的。眼前美國「木馬」已經進入台積電董事會。

小英政府受制於美國壓力或迷戀外交虛名，讓美國有可乘之機，其晶片產業政策有兩點疏失。

蔡政府第一點疏失，是沉醉於「晶片外交」，對晶片產業的外移毫無管制。張忠謀曾說，半導體在美製造不符效益，政府本應挺身扛責，幫台積電阻擋不符合企業利益的投資要求，政府卻順水推舟，促成台積電在亞利桑那州連蓋三廠，連最先進的二奈米製程也不管制。日本從來就對台灣技術封鎖，政府卻一心想幫日本重建晶片產業；台積電世界知名，為何到了熊本就改名「日積電」？

更可懼者，政府因迷戀印太戰略，認為印度 可以對抗中國，不僅協助印度建晶片廠，還讓印度工程師能以移工之名，廉價掏空台灣科技。有朝一日，台灣晶片和科技業者必遭印度反噬。政府為了外交虛名，把晶片科技「白玉當白菜」，到處送人，令人匪夷所思。「晶片外交」就是賣台！晶片產業的外移，對台灣傷害至大，晶片去台化之後，台灣未來怎麼辦？

蔡政府第二點疏失，是對美國過度屈從，造成美國對台灣予取予求。美國商務部長雷蒙多曾要求台積電提供機密資料，政府沒有出面為台積電爭公道。美國智庫主張「一旦台灣失守，美國要先炸毀台積電」，政府也沒有嚴正抗議或要求澄清。台積電是中華民國的公司，美國憑什麼炸毀？

台積電六月董事會的改選，十席董事，中華民國籍董事減至四席，外籍董事增至六席（美國五席、英國一席），台籍董事有一席雙重國籍。張忠謀曾說「台積電是地緣政治兵家必爭之地」，英美藉董事關鍵時到底聽命於誰？郭正亮的擔心，隨時都有可能發生！

半導體是影響地緣政治的戰略物資，世界各國都在管制。台積電是中華民國的公司，政府不涉入經營，但對所有權和對外投資理應出手管制。我對賴政府有四點建議：一、政府應建構戰略物資審核機制，必要時立法，審慎管制台積電和晶片產業的外移，也應接受全民監督。二、政府應成立危機處理小組，必要時應以行政干預，防止台積電變成美積電。三、對台積電在日本改名日積電，應要求更正，避免台積電品牌日後在全世界分崩離析。四、對協助印度建晶片廠及引入印度移工的錯誤政策，應立即止損並調整。

如果台海發生戰爭，毀台積電者非中即美，倒楣的是台灣人民。甚盼賴清德顧好台灣安全，保護好台積電和台灣的晶片產業，留給台灣年輕人有發展前景的經濟環境，得如此，是為台灣人民之幸！

（本文取自07月30日聯合報民意論壇，作者為西陵電子創辦人，曾任電電公會、工商建研會、青創會理事長）