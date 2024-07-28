我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

夢想到輝達工作？過來人曝：壓力超大、比台積電高壓

尋求事實 勿被候選人誤導

薛永康（加州）

﻿ 距大選只有100多天，拜登總統已決定退選，改由副手賀錦麗替代。川普在槍擊案逃過一劫後，在接下來的造勢場合上口無遮攔。根據美聯社報導，川普在共和黨大會接受提名時的發言，至少有以下4點與事實不符：

移民：川普謂非法移民多來自其母國監獄裡的罪犯以及精神病院的病人，造成美國的暴力犯罪率增加，並謂大多數重罪多為非法移民所為。

事實：2020 National Academy of Science 報導犯重罪被拘捕的移民案件遠比在美國出生的居民低得多，川普無證據指認外國政府送罪犯及精神病患來美國。

經濟：川普稱他在位時的經濟為美國的最高點。

事實：他任內的就業率比他在上任前低得多。經濟成長平均為2.67% 比不上柯林頓的4%。25到54歲的就業人口，柯林顿也比較高。總言之，他在位時美國經濟並非他所謂從所未有的最高點。

阿富汗：川普聲稱在拜登任內美國在阿富汗撤軍後留下850億元的軍備。

事實: 根據 Special Inspector General，830億元（非850億）為美國自從2001年起花費在裝備及訓練阿富汗軍隊的總開銷。其中180億為2002-2018用在阿富汗軍備及交通設施。重點是許多老舊裝備已經不堪使用，美軍在離開阿富汗之前把那些退伍的裝備解體報廢。

哈瑪斯：前國務卿龐培歐在川普接受提名會上稱哈瑪斯暴徒在去年10月 攻擊以色列之後，拜登從未提及被暴徒挾持中有美國人質。

事實：在哈瑪斯攻擊的3天後，拜登稱人質之中有美國公民，其後更稱要用各種方法解救人質。暴徒挾持人質之後的第100天，拜登稱仍有6位美國公民尚未得救。4/27日拜登在官方的臉書上對人質的家人承諾，絕不放棄解救他們的親人。

美國的兩黨目前極度的分化，選民必須關注所有候選人發言的「可信性」，而不以訛傳訛。候選人的誠信與美國的前途息息相關，選民應該把選票投給一位公正誠實，能夠認清美國真正的問題對症下藥，把美國帶上正途的領導人，而勿被誤導去投票給以移民及選舉對手為美國問題的代罪羔羊、漫天撒謊惑衆取寵的候選人。

川普 非法移民 拜登

上一則

賀錦麗不是沒希望 川普可被打敗

下一則

川普遇刺大難不死 是福是禍？

延伸閱讀

川普會見內唐亞胡 矢言若勝選將致力中東和平

川普會見內唐亞胡 矢言若勝選將致力中東和平
兩周前在這裡負傷 川普宣布將重返賓州造勢

兩周前在這裡負傷 川普宣布將重返賓州造勢
川普任內曾被警告 若嚴格制裁委內瑞拉 恐導致出走潮

川普任內曾被警告 若嚴格制裁委內瑞拉 恐導致出走潮
FBI局長不確定是不是子彈打中耳朵 川普怒轟：怪不得失去美國的信任

FBI局長不確定是不是子彈打中耳朵 川普怒轟：怪不得失去美國的信任

熱門新聞

「一洲焦點」談美國總統大選等一周大事。(世界新聞網)

一洲焦點／民主黨換賀錦麗是對的嗎？刺川案聽證罵聲震天

2024-07-24 14:12

拜登退選 川普優勢折損 賀錦麗難贏

2024-07-23 02:00

川普挑范斯布局深遠 是加分或減分

2024-07-24 02:00

拜登寧千山獨行 也不願忍辱而退

2024-07-21 02:00

賀錦麗煥然一新 川普調整戰法

2024-07-27 02:00
前總統川普。(路透)

「川普交易」的高通膨和高利率

2024-07-22 02:00

超人氣

更多 >
佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金

佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金
故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」

故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」
不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關

不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關
奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛

奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛
吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服

吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服