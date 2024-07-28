尋求事實 勿被候選人誤導

﻿ 距大選只有100多天，拜登 總統已決定退選，改由副手賀錦麗替代。川普 在槍擊案逃過一劫後，在接下來的造勢場合上口無遮攔。根據美聯社報導，川普在共和黨大會接受提名時的發言，至少有以下4點與事實不符：

移民：川普謂非法移民 多來自其母國監獄裡的罪犯以及精神病院的病人，造成美國的暴力犯罪率增加，並謂大多數重罪多為非法移民所為。

事實：2020 National Academy of Science 報導犯重罪被拘捕的移民案件遠比在美國出生的居民低得多，川普無證據指認外國政府送罪犯及精神病患來美國。

經濟：川普稱他在位時的經濟為美國的最高點。

事實：他任內的就業率比他在上任前低得多。經濟成長平均為2.67% 比不上柯林頓的4%。25到54歲的就業人口，柯林顿也比較高。總言之，他在位時美國經濟並非他所謂從所未有的最高點。

阿富汗：川普聲稱在拜登任內美國在阿富汗撤軍後留下850億元的軍備。

事實: 根據 Special Inspector General，830億元（非850億）為美國自從2001年起花費在裝備及訓練阿富汗軍隊的總開銷。其中180億為2002-2018用在阿富汗軍備及交通設施。重點是許多老舊裝備已經不堪使用，美軍在離開阿富汗之前把那些退伍的裝備解體報廢。

哈瑪斯：前國務卿龐培歐在川普接受提名會上稱哈瑪斯暴徒在去年10月 攻擊以色列之後，拜登從未提及被暴徒挾持中有美國人質。

事實：在哈瑪斯攻擊的3天後，拜登稱人質之中有美國公民，其後更稱要用各種方法解救人質。暴徒挾持人質之後的第100天，拜登稱仍有6位美國公民尚未得救。4/27日拜登在官方的臉書上對人質的家人承諾，絕不放棄解救他們的親人。

美國的兩黨目前極度的分化，選民必須關注所有候選人發言的「可信性」，而不以訛傳訛。候選人的誠信與美國的前途息息相關，選民應該把選票投給一位公正誠實，能夠認清美國真正的問題對症下藥，把美國帶上正途的領導人，而勿被誤導去投票給以移民及選舉對手為美國問題的代罪羔羊、漫天撒謊惑衆取寵的候選人。