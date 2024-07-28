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拜登下台 真的需要智慧

吕立祺（加州）

我們平常朗朗上口說「上台是靠機會，下台要靠智慧」。美國總統统拜登終於面臨這個抉擇，如何靠智慧光榮退選，解除政治危機？拜登陷入長考並先後提到2024總統選舉退出的兩個條件，一是萬能的主讓我退出選舉，或我的醫生認為我身體不行讓我退出選舉，否則的話我是參選到底。

拜登在7月21日，周日突然宣布退出2024的總統大選，並推薦由他的副手賀錦麗角逐總統大位。這個震撼彈確實引起全球震撼。自此之後坊間報章紛紛揣測拜登在什麽情況下，改變了主意？

他的兩個條件說有滿足嗎？拜登的御醫堅信拜登老當益壯，所以「御醫說」不成立。那麽就是萬能的主在周日給了啓示，隨後就發表書面退選。可是拜登在退選聲明也都沒有提到萬能的主，是故「上帝說」也不成立。此後幾天，有「逼宮說」、「金主說」、「罷免說」不一而足。拜登可能心想早知如此，何必當初。如果在6月27日辯論失利，就順勢而為，既可體現自己的高度政治智慧，也彰顯為民主黨栽培後進之心。那才是「下台需要智慧」的最佳寫照。

從現實面說，拜登的兒子杭特拜登才因為逃漏稅，及違法擁槍都已經遭到起訴了，常說的「治國齊家」，家不能齊，何已天下國家為？何況拜登做了8年的副總統，難道不是「上台靠機會」的最佳說明，現在又是四年的總統任期，一個人有這樣12年的機會為國服務到登峰造極，放眼美國的政壇，也是無可匹敵，何必一定要做滿8年？ 即便是心有餘，也應該自我了解「夕陽無限好，只是近黃昏」的窘境。

拜登 民主黨 罷免

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