改稱台灣台語 台灣更走向狹隘

民進黨 最擅長文字遊戲，在文字捏扁拉長之間，糊弄台灣人民，攫奪權力，製造災難，封殺未來。「台灣台語」就是一例。

民進黨先假「多元化」之名，完成了去中國化。於是新課綱中，12年國民教育期間，5000年中國歷史大約只用10節課匆匆帶過；攸關中華文化價值的古文經典刪除了四分之三；傳統道德觀更從公民課本中抹去。於是〈岳陽樓記〉、〈醉翁亭記〉、〈訓儉示康〉、〈廉恥〉…全都從學生視野中消失，其中深刻意涵如：〈岳陽樓記〉「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」告訴官員應該化小愛為大愛；〈醉翁亭記〉「人知從太守遊而樂，而不知太守之樂其樂也。」告訴官員重視人民的幸福感；〈訓儉示康〉要求官員生活不可奢華，〈廉恥〉則要求身為大臣不可「無所不取，無所不為」，此等跫音從此杳然。

經典絕對人性，所以總能直指時弊。刪掉它們，是有人看了刺眼嗎？因為它指出了「國家隊」利用疫情 賺錢的無恥？指出了里長、律師合夥掠奪獨老的不良？

民進黨又用「在地化」狹隘了台灣文化。新課綱刪除了大量經典，卻加進一些「台灣古文」，例如108課綱把〈畫菊自序〉當作古今駢文的唯一代表作品，刪去文學批評先鋒的〈典論論文〉、千古第一行書的〈蘭亭集序〉，絕響了「文章，經國之大業，不朽之盛事」、「脩短隨化，終期於盡」等名言錦句，如此以次易佳，理由安在？有一位台文派學者把意圖說得很明白：「沒有以台灣為核心的國文課綱，無法吸收土地的養分；沒有以台灣史觀為脈絡的文學教育，無法樹立典範與榮耀、反省與自信。」但如此政治取向下選取的文章，帶給台灣學子典範與榮耀嗎？

如今，民進黨又要用「台灣台語」替換「閩南語」。證諸過去，未來極可能如此發展：一、既為台灣台語，其內涵自與閩南語大大不同。例如，宋末朱熹在福建用閩南語講四書，創造閩南用語千年輝煌，從此台灣台語可以徹底與之割裂。二、既為台灣台語，當然是正統，地位高出其他本土語言一截。三、國語只是中國用的普通話，強項在於一字一音。台語既為台灣專屬語言，應該也採用自己的文字—通用拼音。四、台語拼音化後方便與英語接軌，雙語國家化容易實現，更貼近太平洋彼岸的美國。五、台灣學子習慣拼音文字後，自然對漢字陌生，對中華文化陌生，台灣民族自然成形。

只是，這種意圖可能成功嗎？自絕於5000年深厚的文化底蘊，只是讓台灣一步步走向狹隘，走向沒有光的未來。

（本文取自07月26日聯合報民意論壇，作者為中華語文教育促進協會秘書長）