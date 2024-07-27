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子彈射川普傷拜登 范斯強補共和黨

馬櫻（加州）

川普命大，子彈只擦傷右耳，因禍得福，激起川普及共和黨人鬥志，全黨精神大振團結一致，黨代表大會通過川普為共和黨總統候選人，一掃川普幾個月來的窩囊氣。共和黨造勢大會氣衝雲霄，令民主黨陣腳大亂，勸退拜登之聲四起，黨內大佬、金主全都發出換將的呼聲，無可奈何花落去，拜登終於告退，結束50年政治生涯。民主黨自亂陣腳，戰前換帥，乃兵家之大忌，如果仍然由賀錦麗領軍，看來勝算不高。

川普年紀較拜登小三歲，但精力充沛，思維清晰，讓美國再強大口號正中人民下懷，且他天生是個宣傳鼓動家，抓住機會拍下令群眾動容照片，當了一齣英雄大片的主角。

找到范斯出來任副總統候選人是高招，政壇不乏成熟政客，金主大佬也有心目中的愛將，但川普卻鍾情只有39歲從政不過只有兩年的政治新鮮人。范斯出身平民窮困的家庭，父母離異，由外婆撫養長大。他憑自己努力先參軍，以退役軍人身分靠獎學金入讀大學，再到常春藤大學深造，做過律師及投行，再入政途任州議員，能說會道又出版過兩部暢銷書，特別那本「絕望者之歌」，盡訴美國底層社會生活艱辛，感動廣大讀者。太太是印度裔，合乎多民族要求，人長得漂亮又能幹，家庭生活幸福。范斯就是美國人民心目中完美的好榜樣，與川普是絕配，將是共和黨領導的接班人。這位政治新星的誕生，為共和黨補強及加分，看來連上帝也幫了共和黨一把。

今年11月大選日，兩黨正進入白熱化的決鬥，共和黨人強馬壯，民主黨換將絕地反攻。鹿死誰手，交由美國人民作出決定好了！

共和黨 川普 拜登

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