如媒體預測，拜登 總統如期在7月21日決定退出競選，將由副總統賀錦麗接手，在今年11月大選與川普 一較高下。

自從拜登在第一個辯論表現不佳後，選民及媒體認為他年事已高不宜連任，因之勸退之聲不絕於耳，可是他深信打敗川普非他莫屬，因此拒絕放棄競選。客觀上來講，在辯論上川普的胡言亂語激怒了他，打斷了他的思緒。加上天生有口吃，所以在辯論上他比不過口若懸河、滿口謊言的川普。

可悲的是、大多選民只會看表達能力，而忽視了辯論內容。拜登在辯論時反應較為遲鈍，說實在話，並不表示他不能處理國事。而做一個對國事的決定是需要深思熟慮、與用對的部屬商量好後才付諸實行，而這兩個必要步驟他並不缺少。

可是拜登無法說服對他能力質疑的民主黨 領袖以及選民，勸拜登退選的民眾及政客則是與日俱增，不願給拜登再「試用」四年的機會。如果拜登不引退，支持他的選民很可能會放棄投票或是把票投給川普，與拜登執意參選的目的背道而馳：他的目的就是打倒川普以維持美國的民主制度。

「識時務者為俊傑」，拜登終於了解到一般民調都顯示他落後，再加上川普在逃過暗殺一刧之後聲勢水漲船高，打敗川普是難上加難。為了美國的前途，同時拾回民眾對民主黨的信心，他選擇激流勇退，讓年輕一代的副手賀錦麗去繼續完成他的目標打敗川普、使美國步上正途。

拜登總統一生為國，在過去這三年半為總統的期間，打敗了難以控制的新冠病毒、使美國經濟得以復甦、失業率降到最低、股市得以平穩，同時幫助烏克蘭保衛自己的領土，可以說是功不可沒。雖然他不再參選，勸他放棄競選的選民對他的功績永遠會銘記於心。當然歷史上也會好好記上他一筆；一位忍辱負重願意犧牲自我為國為民的領袖！