訪美取消 盧秀燕返台坐鎮 政治上正確選擇

原本應邀訪美的台中市長盧秀燕 因為凱米颱風來襲，緊急取消行程，返台坐鎮。

單就防災體系的完備性來說，在分層、分工負責的狀況底下，即便縣市首長無法親自坐鎮，防災系統也應當要正常運作，否則若少了首長居中調度就指揮不靈，便是一個失能的體系；況且，以當今通訊設備的無遠弗屆，就算真的碰到緊急情況一定要由縣市首長決斷，相信也能立刻越洋處理，若真有公務在身，縣市首長實在沒有必要為此而更改行程。

然而，台中市長盧秀燕還是決定返台坐鎮，畢竟這在政治上是個正確選擇。

從過往的經驗來看，颱風期間倘若首長沒能坐鎮指揮，一旦出了意外狀況，鐵定會被不理性的民眾及對手陣營攻訐，就算明眼人都知道該意外狀況即便有首長坐鎮，還是難以避免。但台灣現在的整體社會氛圍便是如此，連沒放颱風假，縣市首長的臉書 都會被灌爆，因此，盧秀燕返台坐鎮，除了明哲保身，至少也少了一個被攻訐的「合理藉口」。

此外，盧秀燕儼然是藍營接下來的共主，極有可能也是下屆代表藍營與賴清德 競逐總統大位的最有力人選，在這樣的狀況下，步步為營絕對有其必要，否則光是一個颱風就足以大作文章，甚至被炒作成罔顧人民死活，然後在下一次選舉時成為對手攻擊的材料。

不過，返台坐鎮雖然在政治上是正確選擇，但對防災體系的健全以及分層分工制度的落實，卻是有傷害性的，畢竟底下的人若只等著上頭發號施令，少了自主性與磨練的機會，以長期的角度而言，並非台灣之福！

（本文取自07月25日聯合報民意論壇，作者為教育工作者）