我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田納西州幸運兒刮中1百萬元 店員起貪念調包私藏

舊金山一小型住房造價100萬 五年前僅74萬

訪美取消 盧秀燕返台坐鎮 政治上正確選擇

黎亦農（嘉義市）

原本應邀訪美的台中市長盧秀燕因為凱米颱風來襲，緊急取消行程，返台坐鎮。

單就防災體系的完備性來說，在分層、分工負責的狀況底下，即便縣市首長無法親自坐鎮，防災系統也應當要正常運作，否則若少了首長居中調度就指揮不靈，便是一個失能的體系；況且，以當今通訊設備的無遠弗屆，就算真的碰到緊急情況一定要由縣市首長決斷，相信也能立刻越洋處理，若真有公務在身，縣市首長實在沒有必要為此而更改行程。

然而，台中市長盧秀燕還是決定返台坐鎮，畢竟這在政治上是個正確選擇。

從過往的經驗來看，颱風期間倘若首長沒能坐鎮指揮，一旦出了意外狀況，鐵定會被不理性的民眾及對手陣營攻訐，就算明眼人都知道該意外狀況即便有首長坐鎮，還是難以避免。但台灣現在的整體社會氛圍便是如此，連沒放颱風假，縣市首長的臉書都會被灌爆，因此，盧秀燕返台坐鎮，除了明哲保身，至少也少了一個被攻訐的「合理藉口」。

此外，盧秀燕儼然是藍營接下來的共主，極有可能也是下屆代表藍營與賴清德競逐總統大位的最有力人選，在這樣的狀況下，步步為營絕對有其必要，否則光是一個颱風就足以大作文章，甚至被炒作成罔顧人民死活，然後在下一次選舉時成為對手攻擊的材料。

不過，返台坐鎮雖然在政治上是正確選擇，但對防災體系的健全以及分層分工制度的落實，卻是有傷害性的，畢竟底下的人若只等著上頭發號施令，少了自主性與磨練的機會，以長期的角度而言，並非台灣之福！

（本文取自07月25日聯合報民意論壇，作者為教育工作者）

盧秀燕 賴清德 臉書

上一則

一洲焦點／民主黨換賀錦麗是對的嗎？刺川案聽證罵聲震天

下一則

台灣大法官竟幫聲請人想論點

延伸閱讀

國民黨秘書長：盧秀燕若堅決選黨魁 朱立倫未必會爭

國民黨秘書長：盧秀燕若堅決選黨魁 朱立倫未必會爭
教科書級防災應變 盧秀燕快閃美西7小時返台

教科書級防災應變 盧秀燕快閃美西7小時返台
颱風來襲 盧秀燕美國快閃提早返台 藍綠看法兩極

颱風來襲 盧秀燕美國快閃提早返台 藍綠看法兩極
搭機赴美 盧秀燕：加強台中與美國情誼及外交

搭機赴美 盧秀燕：加強台中與美國情誼及外交

熱門新聞

「一洲焦點」談美國總統大選等一周大事。(世界新聞網)

一洲焦點／民主黨換賀錦麗是對的嗎？刺川案聽證罵聲震天

2024-07-24 14:12
(世界新聞網)

一洲焦點／美國為何要保台灣、新的共和黨、刺殺川普未遂說法不一

2024-07-17 14:13

拜登退選 川普優勢折損 賀錦麗難贏

2024-07-23 02:00

川普專訪大白話 衝擊兩岸掀波瀾

2024-07-19 02:00

川普挑范斯布局深遠 是加分或減分

2024-07-24 02:00

拜登寧千山獨行 也不願忍辱而退

2024-07-21 02:00

超人氣

更多 >
霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查
帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段

帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段
搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤

搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤
蒙市華裔失蹤女孩找到 姑姑：趙安不願母親監護

蒙市華裔失蹤女孩找到 姑姑：趙安不願母親監護
台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？

台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？