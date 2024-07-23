我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

餐廳內用帳單出現「廚房感激費」 服務生也說不清

內唐亞胡訪美時機尷尬 安排見拜川、私下會賀錦麗

借鏡美國 賴總統應正視3大危機

林正二（美國匹茲堡）

此次美國總統大選過程，凸顯全球化對美國的影響、美式民主的缺陷及美國人民素質逐漸低落等三大問題。這是反對美國多元價值、滿口謊言、已被法院定罪的川普竟一直領先拜登的結構性原因。這三大問題也是台灣要面對的結構性問題，賴總統必須嚴肅面對，想出好的對策解決，方能帶領台灣走出困境。

首先，幾十年來的全球化對美國經濟有很大的衝擊，改變了美國社會結構：

一、全球化經貿、區域經濟的興起，使得美國很多傳統製造業無法跟中國大陸、台灣、南韓、墨西哥等國廉價進口商品競爭而關門，許多工廠也外移，很多勞工失業，影響美國的經濟發展。

二、伴隨全球化來臨，蓬勃發達的知識經濟，雖提高了美國經濟的產值，但廠商為了節省人力成本，解聘更多不懂高科技的傳統裝配工人，雇用有專業技能的菁英。故而美國經濟這幾年雖逐漸復甦，但整體失業率反而愈來愈高。

三、全球化潮流讓美國製造業蕭條，失業工人增多，專業知能不足的人失業，但有能力配合全球化的人卻愈來愈有錢，造成了社會階級的嚴重分化對立。

其次是美式民主的敗壞與缺陷，在此次大選一覽無遺：

一、美國民主政治以資本主義為基礎，除容易為有錢人操控外，且由於競爭慘烈，流於你死我活的零和鬥爭，互相詆毀抹黑，加上媒體與網路的偏頗煽情，導致社會、族群的分裂對立，還發生槍擊川普的事件，不利國家的發展。

二、網路社群媒體興起，讓每個人都可以評論政治，長期處於劣勢的中下階層與年輕人找到出氣管道，由於他們知識基礎不足，對時局評論往往流於謾罵煽情。這種不負責、斷章取義的網路言論有強烈感染力，最後形成民粹主義，嚴重傷害民主政治的品質。

最後是美國教育出了問題，人民素質逐漸低落，獨立思考的能力愈來愈差。美國雖然強調多元化教育，但仍以菁英教育為主，約有半數不想念大學的人，沒有培養好思考能力，專業技能更不足，以致在全球化時代淪為社會弱勢族群，很容易被煽動而變成民粹主義者。

上述三個美國難解的問題環環相扣，也是台灣要面對的問題。台灣這20幾年受到全球化的衝擊，產業外移到大陸，勞工中年失業，年輕人專業技能不足，失業率居高不下，貧富差距擴大，社會階層對立愈來愈嚴重；未來又要面對川普如當選，美國可能的貿易保護主義，加上參與區域經濟困難重重，更是雪上加霜。

其次是台灣民粹主義當道，已無理性論辯空間，政黨與社會嚴重分裂對立，影響政府決策品質，現已積重難返，無法導正偏頗煽情的媒體與理盲的社會大眾，必須寄望於下一代，從教育著手，培養學生的獨立思考能力與民主素養，以期下一代能化減民粹主義，提升台灣的民主品質。

此外，透過教育提高國民素質及國家整體競爭力。在加強技職教育的同時，也要加強大學的專業知能教育，以提高未來新生代的人力素質，提升年輕人的就業率。

賴總統是否有前瞻的宏觀視野，能解決上述影響台灣發展甚鉅的三個結構性問題，將是台灣未來可否走出困境、永續發展的關鍵。

（本文取自07月24日聯合報民意論壇，作者為退休駐美外交人員）

川普 勞工 美國總統大選

上一則

勿忘台灣憲政核心 在於責任政治

下一則

賀錦麗想贏 靠內外奇招

延伸閱讀

形容賀拜「一丘之貉」 川普叫戰賀錦麗：辦多場辯論

形容賀拜「一丘之貉」 川普叫戰賀錦麗：辦多場辯論
44％比42％ 路透民調：賀錦麗領先川普2個百分點

44％比42％ 路透民調：賀錦麗領先川普2個百分點
馬斯克等富豪挺川普 財富卻可能遭「川普2.0」反噬

馬斯克等富豪挺川普 財富卻可能遭「川普2.0」反噬
川普索保護費 台灣願繳更多？王鴻薇：當務之急是…

川普索保護費 台灣願繳更多？王鴻薇：當務之急是…

熱門新聞

(世界新聞網)

一洲焦點／美國為何要保台灣、新的共和黨、刺殺川普未遂說法不一

2024-07-17 14:13

川普專訪大白話 衝擊兩岸掀波瀾

2024-07-19 02:00

拜登退選 川普優勢折損 賀錦麗難贏

2024-07-23 02:00

拜登寧千山獨行 也不願忍辱而退

2024-07-21 02:00
前總統川普。(路透)

「川普交易」的高通膨和高利率

2024-07-22 02:00
共和黨全國代表大會結束，會場仍留有「開除拜登」的標語。(路透)

團結的共和黨 對上驚惶失措的民主黨

2024-07-20 02:00

超人氣

更多 >
好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠

好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠
美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅

美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅
南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到

南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到
健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉

健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉
新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選

新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選