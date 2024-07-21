逐利川普戳破綠營話術

最近的國際事件跟新聞實在太精采。尤其是還牽扯上台灣。既有震驚世界的川普 遇刺，各種陰謀論還有川普的表演天分，占據新聞版面，還有川普接受媒體採訪時表達：台灣搶走了美國的晶片生意，要美國保護應該付錢。

川普是個非典型的政治人物，有話直說，可能很多人不敢相信他竟然會這麼坦白，完全不掩飾。有人認為他是瘋子，但正是這種跟多數政客的虛偽作風不同，使其能吸引到大量鐵粉支持；他同時也是美國民粹的象徵，但他前述的言論，卻使台灣的民粹政權極為尷尬。

民進黨 長期以來就是一個極為「親美反中」的政黨，對於中國大陸凡事幾乎都抱持著負面看法，並且打壓國內懷疑美國的聲音；他們也這樣教導自己的支持者，好像總把自己跟美國綁在一起，甚至，賴清德在總統大選前也曾說過，「疑美論」是對岸的宣傳手段。

川普的言論不只是直接打了民進黨一巴掌，對民進黨而言更是一個長期的重大內傷，因為它的影響極其深遠。而且還在發酵，它會強迫台灣人長大，去思考國際社會只有永遠的利益，台灣並不是國際社會的寵兒，只是一顆很好利用的棋子。

這麼講有點傷感情，但是人必須勇敢面對現實才會成長。民進黨長期麻痺台灣人，好像只要跟著民進黨，靠著美國的力量，兩岸的問題就會迎刃而解，不需要跟對岸認真溝通，不用回到中華民國憲法對於兩岸的定義，只要符合民進黨的政治利益就好。

但是這麼做是把台灣的安全當作自己的賭注，非常不負責任。過去不管是誰大聲疾呼，好像都很難引起台灣社會的全面反省，不過這次不同了，不但傷了台灣人的情感，還影響了台灣人的利益，亦即民進黨自認為的其中一項政績：節節推高的股市。

市場上有不少人認為川普的言論讓台股 大跌，不管這是不是主因，還是市場在找理由讓漲太多的指數回檔，股市重挫是實質影響，部分人甚且害怕會不會因此讓台股走長空？畢竟川普的聲勢正高漲中，當選新任美國總統的機會很大，如果川普真的當選，台灣究竟要怎麼面對？

民進黨長久以來一直造成台灣人的錯覺，因為他們的執政讓台灣在國際社會更有地位跟價值，但是川普的真心話打破了民進黨的謊言跟長期的洗腦幻象，台灣人到了應該清醒做出改變的時候了，台灣的長治久安，不是靠民進黨的民粹幻術就可以達成與解決。

川普的真心話，如果能夠強迫台灣人清醒面對真相，那絕對是好事一件。