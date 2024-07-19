我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳拜登家人已開始討論退選計畫 白宮駁斥

史丹福報告：美華人科學家流失 2/3去中國

台灣大法官淪附庸配合演出

林清汶

台灣立法院日前通過立法院職權行使法、刑法藐視國會罪等，引發擴權爭議，民進黨立法院黨團、行政院、總統、監察院相繼聲請憲法法庭審理及定暫時處分，憲法法庭經多日密集評議後，針對六大部分大都已裁准暫時停止適用，僅立職法部分規定可暫予適用。憲法法庭此舉雖是預料中的事，仍引起社會大眾普遍譁然。此從準備程序中的文書送達程序草率，及大法官問案態度之偏頗，已可略窺究竟。

「暫時處分」乃針對急迫或難以回復原狀事件，由司法機關預先防制准予暫時停止適用，如對房屋一旦拆除即難以回復原狀事件；「暫時處分」本身並尚未取得判決確定之效力。民進黨為貫徹賴清德意志，排山倒海破天荒竟四路齊發，聲請憲法法庭釋憲及定暫時處分，而憲法法庭大法官在各方壓力下明顯淪為政治附庸，無上限配合演出。

細觀，試問本次立法院通過之國會改革六大法案，有何急迫性或難以回復原狀事件可言？況且，憲法法庭尚未裁定前，賴清德總統就聲明「在大法官未做出釋憲結果前，不宜貿然採取行動」，即不接受立法院通過他自己公布的國會改革法案；甚至還說「法案沒過就要讓青鳥飛出來」等不恰當之言論；賴清德過去當台南市長可以200多天不進議會備詢，監察院糾正又奈他如何？而陳吉仲也說不接受這種「違憲組織的傳喚」，嗟乎？擔任過部長級的政務官，竟可口無遮攔如此漠視法治？難道他們都預先知道憲法法庭的審理結果了？或者擺明行政權尚方寶劍至高無上，立法權僅供參考？

再論，監察院依據憲法增修條文為「國家最高監察機關，行使彈劾、糾舉及審計權」。監院聲請釋憲理由無非以立院職權侵犯監察院之調查權；然而，調查權非監院獨享，行政機關也有調查權，如行政程序法規定「行政機關應依職權調查證據，不受當事人主張之拘束。於調查事實及證據之必要，得要求當事人或第三人提供必要之文書、資料或物品。行政機關為了解事實真相，得實施勘驗。」等規定。事實上，各機關對於調查權是分權並行，而如立委在行使職權有不法或不當時，依憲法規定仍可行使彈劾、糾舉之權，監院並非受侵害之機關，從而亦無提出釋憲之理由；監院地位本應超然公正遠離黨爭，卻自失立場與政治起舞。

依據行政訴訟法第116條第一項規定不因提起行政訴訟而停止，此乃尊重法律秩序之維持。2004年9月通過「319槍擊事件真相調查特別委員會條例」，乃針對陳水扁總統選舉前之槍擊事件疑義而調查具有針對性，但陳水扁身為法律人亦不敢聲明上述法律停止執行運作，亦無聲請「暫時處分」，其後該法律透過釋憲程序，乃對部分違憲另增、刪修訂另行公布，其餘部分仍為有效。

「憲法」向來是人民權利的保障書，目的在於防制行政權擴張變成洪水猛獸。此際，民進黨挾行政權的優勢，肆虐恣意踐踏凌駕司法、立法，監察院又失格自甘墮落，就是國家憲政危機的肇始。台灣面臨兩岸的兵凶戰危與美國大選後可能的大變數，還有缺電等內政危機，賴總統不思如何營造團結，卻處處煽風點火，所為何來？

（本文取自07月20日聯合報民意論壇，作者為世新大學法律系兼任副教授）

賴清德 民進黨 大法官

上一則

川普專訪大白話 衝擊兩岸掀波瀾

下一則

照護新思維 台灣迎戰超高齡社會

延伸閱讀

暫時處分裁准 國會改革案暫停 在野批司法自主已死

暫時處分裁准 國會改革案暫停 在野批司法自主已死
民進黨支持度墜 賴清德聲望衝高「連任有望」

民進黨支持度墜 賴清德聲望衝高「連任有望」
賴內定駐美副代表 前駐紐大使：效忠他就好 派西瓜也行

賴內定駐美副代表 前駐紐大使：效忠他就好 派西瓜也行
賴清德拒國情報告 黃國昌：怎跟人民交代

賴清德拒國情報告 黃國昌：怎跟人民交代

熱門新聞

(世界新聞網)

一洲焦點／美國為何要保台灣、新的共和黨、刺殺川普未遂說法不一

2024-07-17 14:13

川普遇刺後聲勢急漲 勝選仍有難題

2024-07-16 02:00

換拜風波 拜登的「飛來橫禍」

2024-07-14 02:03

川普專訪大白話 衝擊兩岸掀波瀾

2024-07-19 02:00

川普接受提名演講 是當選的關鍵

2024-07-18 02:00

解決國債問題 不怕太晚只怕更晚

2024-07-17 02:00

超人氣

更多 >
鄭佩佩經紀公司發文證實死訊 離世2天後公開原因曝光

鄭佩佩經紀公司發文證實死訊 離世2天後公開原因曝光
洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降

洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降
全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消

全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消
WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟

WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟
不斷更新 川普談以哈：在我上任前放回人質 否則付出代價

不斷更新 川普談以哈：在我上任前放回人質 否則付出代價