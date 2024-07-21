談川普拒絕免費保護台灣

前總統川普 接受「彭博」(Bloomberg)商業周刊專訪表示，「台灣把我們所有的晶片 生意搶走。」川普說，「我們有多蠢啊。他們（台灣）拿了我們所有的晶片生意，他們馬上變有錢了。」彭博分析表示，美國保護台灣，川普要台灣付錢。

由川普這番言論，可以看到他提倡美國的「孤立主義」又要再次復活了，如果他能再度入主白宮的話。他反對美國介入北約，俄羅斯打烏克蘭，美國也可以袖手旁觀。他口口聲聲表示他為了美國的利益，而他沒有想到過美國的利益也是需要介入國際組織才會有力量、才有發言的權利。

至於保護台灣，川普要台灣付保護費也真是荒謬，就算台灣出錢，美國會派兵保護台灣嗎？以烏克蘭為例，美國供應多少億的軍援，有派過一兵一卒？川普對美國的國策還是不懂，美國不會介入戰爭。而美國的武器輸出，尤其對台灣並非免費，這一點他也需要了解。

川普對2024大選的賣點仍然是那句話，「讓美國再度強大」！說不喜歡「抵制」，但是喜歡徵收高關稅 ，認為關稅可以增加國庫收入，事實上是如此嗎？他的經濟學也是孤陋寡聞，高的關稅只有會使消費者的負擔加重。他在過去替富人減稅，造成的是聯邦赤字更高，這是事實可以查詢。

美國不需擔任「世界警察」，但是在「全球化」的今天，「孤立主義」行不通，美國需要與全球互動，「各盡所能各取所需」，美國需要做的是介入與各國互動，減少國際間的爭端、降低氣候暖化、提高美國國民知識水準等要務。反之，缺少實際可行的政策，跟著川普搖旗吶喊「使美國再度強大」是無用。 拜登抗中的「保護主義」以及川普的「孤立主義」皆行不通。