南水扁北周瑜 鍘鄭何太急？

鄭文燦涉嫌在桃園市長任內收賄500萬元台幣。此事已醞釀7年，檢方曾因證據不足二度簽結（從未搜索或約談），後因獲得新證據（細節尚未公布）才三度重新偵辦。目前各界對此案揣測甚多，但對「何以狠急鍘鄭」則不甚了解。

前總統蔡英文 認為鄭是執政團隊靈魂人物。她曾經建議賴清德 「你要善用他，給他當海基會董事長，對兩岸有幫助；文燦做，有未來性，社會會接受，黨內會接受。」確實，鄭是民進黨 內極少數能夠以說理與邏輯調和鼎鼐的人才。如果他能獲得較大的授權與揮灑空間，兩岸關係或許會有較為樂觀的指望。

果不其然，鄭任海基會董事長一個月後便風生水起，已經談及希望訪問大陸。若長此以往，他很可能順勢再起，引領風騷，因此賴必須及時將鄭斬草除根，不得不然。莫忘記，賴曾經在蔡英文的陰影下蹉跎多年，小媳婦已熬成婆，既能忍就能狠。

話說2017年9月，檢調便已拍攝並監聽到有人為華亞科學園區擴大案賄賂鄭文燦500萬元。奇怪的是，當時檢調為何已對行賄者掛線監聽？須注意，如果監聽的緣起不合法，則監聽所獲資料難具法律效力。此外，若檢調無法證明收受者當場就知道收受物為賄款（例如拆封或點交），則收賄的罪名亦將難以成立。不然的話，設局栽贓某人收賄未免太容易了。

首先，500萬元現鈔的體積有多大？其實不大，鄭文燦繳付500萬元交保金時便刻意採用25疊的2000元現鈔，只需一個中型紙袋便可全部裝下。

其次，本案所涉的土地變更計畫並非鄭文燦個人主張，而是當時蔡英文總統至為重視的政府投資政策，因此合法性沒有問題。2018年行政院長賴清德屬下的內政部宣佈該土地變更計畫沒通過之後，鄭隨即將該500萬元退回給原主。

此外，鄭當桃園市長8年任內，經歷40多筆農業與科學園區等土地重畫，約值2400億元，總共投資將近8000億元，而且幾乎未留官商勾結重大把柄，功夫確實了得。至於本案，土地所值僅數十億元，又沒有通過。因此，即使本案涉嫌者未來遭受法律懲處，頂多也是行賄未遂的小案件。

成熟的政客在拿到執政權後，大都以鞏固政權與增強實力為先，不會立刻與政敵針鋒相對或展開戰鬥。賴清德當總統一個月後，便展現出死纏硬槓的個性，多處開闢戰場，幾乎忘記總統的職責，使台灣社會呈現緊張狀態。賴總統的目的主要在清除未來政治對手，再而建立個人從政風格與威望，同時也為民進黨的台南幫出口累積多年的怨氣。

過去，民進黨的權力建築在陳水扁所收集的金元資源之上。近來，民進黨之所以能夠繼續執政，則有賴於鄭文燦類似周瑜等級的市政與土地經營能力。然而，陳水扁入獄前後，拿他錢越多的人躲他越遠。同樣的，鄭文燦被聲押後，同黨人士大都噤不吭聲。

南水扁，北周瑜，異曲同工。民進黨當下的問題之一是：南北恩怨扯平了沒？