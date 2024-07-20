我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉巴馬男子行刑式槍殺妻和4幼童 全都頭部中彈亡

泰6死毒殺案凶嫌傳是杜拜富豪之妻 常花高價聘死者為她化妝

壯齒韶顏去不回

黃思義╱羅斯密

去年一天，我吃了硬脆的東西而弄傷了牙齦。翌日，臼齒旁鼓起一個膿包，我把膿擠掉，又再長出一個來。家庭醫師開了消炎藥，連續一個月，情形不見好轉，我只得找牙醫。牙醫拍了X光片後說：「你的牙髓被感染了，把牙拔掉就沒事。

臼齒拔後不會再長，牙醫說：「你可裝牙橋或植牙。」他又解釋：「牙橋是一種固定假牙，由兩旁的牙齒當橋墩，連接的假牙做橋面；而植牙是一種用螺絲釘代替牙根，上面裝上假牙的手術。我這裡只做牙橋，植牙得另找專科。」我一聽，還是做牙橋算了。

牙橋裝好後不久，一天吃午餐，我在咬嚼時似乎啃到一塊小骨頭，心裡奇怪，午餐裡沒有骨頭呀。舌頭碰到門牙，感覺有點異樣，我當時正忙著，也就不理會。晚上刷牙才發現，門牙缺了一角。再找牙醫，他笑著說：「補一補就好。」補後看起來竟和真的一樣。

這幾個月來，吃東西時，右邊牙齒會突然一陣劇痛。幾個星期下來，疼痛重複發作，牙醫看X光片沒發現什麼，吩咐我用藥水漱口。上個星期，在學校吃午餐時，好像又再啃到一塊小骨頭，心裡想：「不會這麼巧吧？」

回到家趕緊照鏡，其中一個臼齒比旁邊的凹進了不少，原來是琺瑯質破裂，掉落了一大塊。

我想像上次一樣補牙，牙醫卻搖搖頭：「太嚴重，不能補。

打了麻藥後，牙醫拿起鉗子、牙根起子、骨鑿等，一陣操作，拔出半顆牙來：「你的臼齒裂成兩半，剩下那一半也得拔掉。

他拿起儀器在牙齒周邊又搖又撬，夾出牙後，又用清牙器在齒洞裡刮，確保沒留下任何碎片。

我漱口後問：「怎麼上次的X光片看不出這臼齒已裂成兩半？」「裂的方向剛巧X光的角度拍不到。你的牙齒很脆，幸好不碎才能整顆拔出來。記得咬緊這棉紗，不要開口講話。」我暗忖：「幸好明天學生考試，上課不用開口講課。」

晚上血終於止了，望著沾滿血跡的棉紗，想起這兩年來牙齒接二連三出事，我才明白為何白居易感嘆「壯齒韶顏去不回」，

禁惆悵黯然，但又尋思，牙齒也和機器一樣，哪有用了一輩子不出毛病的道理？把棉紗丟進垃圾桶後，心情豁然開朗。

上一則

賴清德治國毀憲亂政 誰來制衡

下一則

團結的共和黨 對上驚惶失措的民主黨

延伸閱讀

張効維牙醫博士矯正專家 談牙齒矯正的 重要性及過程

張効維牙醫博士矯正專家 談牙齒矯正的 重要性及過程
紓解牙醫荒 修例通過 非本地培訓牙醫准赴港執業

紓解牙醫荒 修例通過 非本地培訓牙醫准赴港執業

實惠牙科DC Dental 二位華裔牙醫加盟

實惠牙科DC Dental 二位華裔牙醫加盟
林錦琇、詹翔嵐牙醫博士 談定期洗牙口腔保健的重要

林錦琇、詹翔嵐牙醫博士 談定期洗牙口腔保健的重要

熱門新聞

(世界新聞網)

一洲焦點／美國為何要保台灣、新的共和黨、刺殺川普未遂說法不一

2024-07-17 14:13

川普遇刺後聲勢急漲 勝選仍有難題

2024-07-16 02:00

換拜風波 拜登的「飛來橫禍」

2024-07-14 02:03

川普專訪大白話 衝擊兩岸掀波瀾

2024-07-19 02:00

川普接受提名演講 是當選的關鍵

2024-07-18 02:00

解決國債問題 不怕太晚只怕更晚

2024-07-17 02:00

超人氣

更多 >
洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降

洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降
全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消

全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消
WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟

WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟
微軟系統全球大當機 4大重點一次看

微軟系統全球大當機 4大重點一次看
紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃

紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃