由辯論及槍擊案論美國選舉

總統候選人川普 在賓州造勢會上遭受槍擊 ，子彈擦身而過倖免於難，可悲的是槍擊案造成一死兩傷。在保安人員護送川普離開時，川普高舉握緊的拳頭，觀眾則高呼「USA」， 視川普為在前線為國奮戰受傷返國的英雄，而川普在美國徵兵期間從未入過伍當過兵。6月27日拜登 辯論口齒不清之後「換拜之聲」此起彼落，而槍擊案對2024 的大選又增加了一個變數。

到7月16為止，拜登沒有放棄競選的的意願，而一般輿論認為槍擊案會讓川普得到更多的「同情票」勝算在握，連股票市場都有此反應。川普不會有任何理由退選，拜登也認為自己會贏，看起來兩位老人在11月時對峙可以預期。問題是：選民對於原本心儀的候選人是否會由辯論及槍擊案之後改變初衷、影響其選擇？

無疑地，拜登在辯論時的口齒不清讓許多挺他的選民擔憂，質疑他能否在老化下完成今後四年的任期。筆者認為：選民可以考慮如果拜登選上之後，如果無能力施政，他的副手能否達成他的施政目標？而他只需垂簾聽政？他的副手為從政長達20多年的賀錦麗、曾經為加州最高司法首長，經驗豐富，也無出過任何差錯。選民也可以同時試探拜登目前在白宮的用人；選賢與能或是專任輕信？他說話雖然有時有困難，但是內容的「可信性」如何？

談談川普：他比拜登小三歲也時常說錯話，但是媒體都不太提。兩位說錯話都是無心可以改正，可是說謊話則是選民應該注意的要點。依據MSN.Com, 川普在90分鐘的辯論中說謊了50次，一個候選人分配到45分鐘，可以說他在每分鐘內都在說謊。試問: 選民可否相信他在選上後實現他的承諾，還只是在造勢會及辯論中一片謊言譁衆取寵？

槍擊案不是川普自導自演，也非拜登幕後指使，在譴責暴力之時，選民勿被此單一事件影響對候選的選擇，應該樂意見到兩位候選人能夠公平競爭。當然，如果拜登無意退選，選民可考慮如他選上之後無力執政時，是否後繼無人、還是有能幹的副手及時接手？以作為是否投票給他的決定。至於川普，選民可以斟酌兩位候選人說謊話以及說錯話有如何不同的重要性？候選人的「可信性」與美國的前途有密切的關係。西諺云「萬事以誠為貴」，候選人誠實與否可以作為選擇候選人的指標。