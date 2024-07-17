台灣核電廠不延役 媽寶綠電應檢討

台灣行政院長卓榮泰17日說，核能問題應分成傳統核能及新核能，傳統核能不可能解決任何問題，但新核能技術可能在2030年有關鍵突破，若無核安、核廢料等問題，台灣也能開放討論。由此顯見卓揆對核能技術的陌生，即使核融合技術在2030年前有所突破，但要商業化運行仍有一段時間，先進國家未運用前，台灣哪有機會引進？現有的核能廠不好好規畫使用或延役，畫一個大餅給台灣民眾，倒不如好好檢討目前的媽寶能源政策，以解決未來電力不足問題。

太陽能只能白天發電，晚上就不能；有風力就能發電，無風就不成；而傳統發電波動比較小，比如火力發電，日夜都可以燒煤發電，面對這種波動性，光電場與風能發電場的電力無法及時消納，若無大型儲能設施及時到位運作儲能，就成為棄電，但目前綠電業者建立大型儲能設施，比例不高，有狀況往往是靠台電降載來因應。目前綠電比重占能源結構比例還不高，比重高時降載無法應對，解決之道要綠電業者自行建置大型儲能設施，但綠電業者吃定台電自設率目前不高。

德國 發展風能與太陽能等綠色能源來發電是眾多國家的楷模，但未能注意到綠色能源的波動性、間歇性和隨機性特點，讓德國有一段期間供電不穩定，影響德國民眾生活與產業活動運作，直到引進虛擬電廠機制，供電不穩定問題才告解決。虛擬電廠是能源與資訊技術深度融合的重要方向，基於先進的量測、通信和控制技術，將不同空間的可調負荷、儲能、微電網、電動汽車、分散式電源等一種或多種可控資源聚合起來，實現對負荷側可控資源的可觀可測可控，有效提升系統靈活性水準和電網調度機構對負荷側資源的管理水準，因此虛擬電廠投資 建立對綠電業者或台電就格外重要，但綠電業者也是多一事不如少一事吃定台電，要讓台電投資虛擬電廠來整合未來地區電力調度。

電力收購與電力傳送是目前綠電業者最典型的媽寶吃定台電的作為，綠電業者所生產的電力全部要藉台電的輸配電網才能送到用戶，過程中綠電業者不必負擔任何費用，線路有問題的維修也是台電一手包辦；目前綠電業者的電力由台電全部收購，價格比國際行情高與許多，這就是台灣國內外許多企業爭相投入台灣太陽能、風能主因，設綠電廠穩賺不賠。由於有巨大利益，也讓綠電建設推動過程負面訊息頻傳，讓綠電也染黑。倘若沒有政府如此媽寶行為，賣電由業者自行為之，台電或許就不必像目前在當冤大頭，買高賣低，連年虧損。

其實綠電業者變成媽寶，是政府寵出來的，不光是前面講的四樁事，還包括幫忙找地，協調貸款 ，排除地方抗爭，個人認為種因在電業法修法時思慮不周，讓發電自由化，但輸配電與用戶端經營仍交由台電獨家經營，收入端的電廠工作不做，輸配電與用戶端經營是維修與服務都屬費用端，政府是叫台電割肉餵養綠電業者。另外電價沒有自由化，讓台電獨自面對成本壓力，綠電業者則享受獨占市場的利益，目前光電業者個個賺滿盆就是明證。台電若想要改善虧損與解決未來電力不足，核四廠啟用或核二、三廠延役方是正途。

（本文取自07月18日聯合報民意論壇，作者為大學退休教師）