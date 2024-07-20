自從6月27日拜川辯論後。看到拜登 總統的表現，共和黨人大喜過望。民主黨 人則哀聲嘆氣。有人甚至老淚縱橫。對拜登非常失望。希望他承認自己體能不佳，應該知難而退。然而老拜並不打算急流勇退。因為太太吉兒拜登，堅持到底。在7月5日的ABC電視台的訪問，拜登堅持不做大腦能力測驗。因為他有自知之明，他的成績不會很好，甚至很差。到時，他不退，也得退。這就是說現在民主黨的難題。也是考驗拜登是以個人利益為主，還是全民主黨，或甚至全國的利益為至上。是否「犧牲小我，完成大我」，正在考驗拜登。

民主黨全代會將在8月19-22日在芝加哥召開。民主黨只有40天的時間，來解決這個棘手問題。從拜川辯論後，拜登和川普 的民調，一直是33比67左右。也就是三個人中，有二個人會投川普。所以不少民主黨人希望拜登退選。前民主黨籍總統柯林頓及歐巴馬也都表示關心拜登狀況。愈來愈多的民主黨國會議員也相繼表態，希望拜登退選。然而解鈴還須繫鈴人。所以如果拜登不自動引退。場面將變得很僵。

如何解開這個死結？拜登本身似乎無力解開，吉兒拜登也不願幫拜登解決。看來只有靠別人來解了。我們最高層的民選官員就是國會議員及州長。他們應該由民主黨籍參院領袖舒默召開會議。邀集所有民主黨籍國會議員，及民主黨籍州長（現有23州）。在民主黨全代會前討論此事，並做出決議。然後敦請拜登鄭重考慮讓賢。民主黨極可能為此事釀分裂。然而（拜登的）短痛，不如（全黨）的長痛。如果拜登仍執意參選，結果讓民主黨輸了這場選戰。他將遺臭萬年。而這個可能性非常高。

如果拜登識時務為俊傑，退選了。誰將替代？當然就是副總統賀錦麗。她是所有少數族群的代表，包含亞裔，非裔及婦女。她也會得到不喜歡川普的白人的支持。而且她當過聯邦參議員。她是律師，辯才無疑。四年前，在民主黨總統初選辯論會上，她曾把拜登攻得招架無力。只有她犀利的口才，才能打敗川普無遮攔的口，為民主黨贏得2024年的總統選舉。

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