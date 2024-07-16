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用民主反民主 賴清德總統就是範例

林火旺（桃園市）

台灣紀念解嚴37週年，賴清德總統致詞時表示，不希望任何人在民主社會用民主反民主，他卻不自覺自己才是頭號戰犯，證明他根本不懂民主。

當代民主是自由主義民主（liberal democracy）之縮寫，指的是以憲法為核心的一套政治體制，所以也稱為憲政民主（constitutional democracy），任何政治作為都要依照這套體制的法律規範，因此民主就是法治，一切依法行政。

在立法院由多數立委通過的國會改革法案，有可能不正義，但立法院是憲政體制的一環，具有「民主」的合法性。青鳥行動則是體制外，賴總統讚揚體制外的抗爭，還宣稱是民主的力量，顯然想用體制外的力量壓迫體制內的決議，這當然也可以稱為民主，不過精確地說，它叫做民粹式的民主（populist democracy）。因此賴總統在這個事件上，其實是「用民粹反民主」。

當代的「民主」，指的是憲政體制內所有政治作為的總和。賴總統把自己的操作模式稱為「民主」，因為他把青鳥行動的抗爭者等同於「人民」，而違反抗爭者的意志，就是違反「人民」的意志，因此國會改革法案是「反民主」。

這樣的邏輯不堪一擊，就算青鳥行動有十萬人，沒有站出來抗爭的公民數卻超過一千萬。比較合理的解讀是，那些沒有站出來的人並不同意青鳥行動的主張，因為立法委員就是他們的「民意代表」。事實上，立法院每一位立委代表的是數萬張選票，立法院外的每一個人只能代表自己，「人民」站在哪一邊？不言可喻。

立法院有沒有擴權？體制內自有一套解決的機制，懂得守護民主的總統應該靜待司法獨立運作；然而民粹思維的賴總統，卻在釋憲結果尚未出爐前，說三道四並且語帶威脅。

目前台灣政界最嚴重的問題是，對自由主義的民主一知半解、民粹思維的政治人物充斥。為了攫取個人的政治利益，經常在同溫層的簇擁下，打著「人民」的旗幟打壓異己，儼然自己就是「民主」獨一無二的代言人，所以任何反對者就是反民主。

事實上，在多元社會中，政治歧見是永恆的事實，因此「民主」主要展現在溝通、妥協、讓步、與不同意見者和平相處。無視多元聲音存在、堅持貫徹自己意志，其實比較接近獨裁者的心態。

立法院朝小野大，使得堅持己見、不妥協性格的賴總統，必須靠民粹的力量支撐自己的觀點。所以從他執政以來的種種表現，民粹的濃度遠勝於民主；對外鬥中共、對內鬥在野黨，默認民進黨立委在立法院癱瘓議事，間接鼓勵罷免風潮，完全違反「當家不鬧事」的政治智慧。

事實證明，賴總統才是「用民主反民主」的範例。

（本文取自07月17日聯合報民意論壇，作者為台大哲學系退休教授）

賴清德 退休 罷免

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