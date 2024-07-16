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解決缺電 民進黨應認錯改正

尤英夫（台北市）

黃仁勳離台前夕，說了一句很重要的話：「台灣電力限制是個挑戰」。他要在台灣設廠，擔憂缺電問題，因為ＡＩ和半導體等都是吃電怪獸，缺電絕對是致命傷。

這是電力夠不夠的問題，也就是個很嚴肅且必須要解決的重大問題。隨著ＡＩ應用和相關產業快速擴展，背後潛藏的是缺電隱憂，當多家科技大廠有意赴台投資的時候，政府更要有周全的準備。

除了政治人物有可能挑撥離間製造是非外，我們不能說擁核與反核的人不愛台灣，他們愛台灣才認真主張擁核或反核。所以不能以政治意識來討論是否可能缺電的問題。

天下所有事物，沒有絕對的對錯。年齡愈大閱歷愈多就有這樣的看法。童子賢就是一個案例，他說30年前他也反核，但十年前開始關注全球暖化議題，在這兩、三年已經慢慢想清楚，地球暖化會將會對人類文明產生不可挽回的衝擊，因此內心陷入掙扎。核是一種技術，可以利用提高技術，好好地用管理技術去管理它。

李遠哲也強調他認同童子賢觀點，「雖然核電有缺點，但核能帶來的災害，跟全人類滅絕是絕對不能相比。」

擁核的人主要認為核電不會有空氣汙染，不會產生二氧化碳，燃料體積小，運輸與儲存都很方便，發電的成本中，燃料費用所占的比例較低。反核的人主要認為台灣地狹人多地震頻繁與廢核料難以處理，如果有事故發生會對生態及民眾造成重大傷害等等。

台灣如果檢討過去幾次的核災，應該都有可能避免。

民進黨過去極力主張反核，訂下2025非核家園目標，然而面對「2025年綠電占比20％」承諾跳票、供電問題屢爆民怨。其實在其黨綱基本綱領—我們的基本主張中說：核電的投資等有關政策，均應先行嚴格評估。好像民進黨也不見得非把台灣變成非核國家不可。

國民黨一直批評民進黨把「非核家園」當做神主牌，不能有任何變動，非核政策不能變更。問題是，明天我們沒有了，祖先牌位跟著也沒有了。何況朝令夕改，只要比較好的，沒有不能改變的理由。此時在野黨一定譏諷惡評，民進黨政府難免滿臉豆花，面子裡子雙輸。但是不誠實承認錯誤或不當，怎會有改善或改正的可能？再說，天下之大，何人不會犯錯？時移勢易，檢討改進本來就很正常！再說一陣風過了，同時改善改正了，人民更有可能由衷的支持與尊敬。

目前不斷的跳電發生，原因可能很多，但電力是否充足可能有問題。雖然政府一再解釋，還是無法解決一大推的迷惑。美國商會關心台灣是否有穩定的能源供應，歐盟也對台灣缺電擔憂，對台灣的能源供應短缺問題表示關注。美國媒體ＣＮＢＣ報導，專家認為，台灣面臨能源短缺，不僅已構成國內半導體業營運風險，也可能波及全球晶片業。華府智庫大西洋理事會全球能源中心高級研究員韋伯斯特更指出，台灣不僅面臨能源短缺，更面臨電力短缺。至於國人，根據今年五月媒體網路調查顯示，有高達57.3％的民眾認為台灣是缺電的。

個人認為，也許有必要請國內外專家學者來調查說明，也可以由這些專家提出改善的辦法。當然，問題還是很多，不過總該有個開始認真討論吧！

（本文取自07月17日聯合報民意論壇，作者為律師）

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