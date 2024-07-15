台灣政治檔案 仍陷權力漩渦

台灣在遇到解嚴或白色恐怖有關的特殊日子時，又到了老調重彈時刻。應該提醒當政者，解嚴後執政黨已經治台超過16年了，其中還包括掌控五權於一身的八年，政客不能一直靠炒冷飯牟利，卻讓國家陷在歷史漩渦裡打轉，還是讓承載歷史記憶的社會繼續往前走吧。

今年解嚴37週年紀念日的「老調」在國發會檔案管理局，賴清德 總統前往視察政治檔案開放應用情形，並再次強調要檔案局公開檔案，不可以藉故把重要的資訊遮蔽云云。

之所以說是老調重彈，因為綠營執政多年來，公開兩蔣時期檔案，早已講過多次了。例如蔡英文總統曾於2018年5月31日說，受難者前輩仍然在問「誰殺了我的朋友？」隔天，在白色恐怖景美紀念園區揭牌時，受難者前輩也在問「當年是誰告的密？」2019年12月行政院長蘇貞昌回應，有關陳文成命案、林宅血案部分檔案何以再延長30年，問題卡在哪裡？他會具體了解後促成解密。

在衝衝衝的蘇院長發話後，完全執政的民進黨 ，還要直到去年底才由立法院通過「國家機密保護法」及「政治檔案條例」部分條文修正，將過去檔案可以「永久保密」規定，改為保密期限自核定之日起算不得逾30年。這樣的無效率，讓人懷疑民進黨徹底呈現真相的誠意，也讓人好奇，阻力到底在哪裡？

說是過去執政者的藍營，大概沒人會相信。目前較可拿出來的說法，是歸責於情治司法單位作風保守。這符合國人對相關單位的預期，但卻文不對題。因為保守在於觀念，只要改換看法，或甚至把人換新就好。執政黨對政府人事掌控徹底之程度無庸置疑，因此這背後可能牽涉到過去情報員身分暴露或國家涉外議題。在國內政治，對當事人的影響可能還只是被人指點；但如果牽涉到外部，嚴重時甚至會讓人有殺身之禍了。

其次可能阻力，在於原來黨外的線民們將會大舉曝光。幾年前記憶猶新的是，某綠營立委坦承大學時代曾為情治單位進行政治偵搜工作，因而退出民進黨，而綠營當過線民者，應該不只目前曝光的少數幾位。比較大尾的為了保護自己，聯合後來培養的政治明星隱匿資料，抑或是當權者蓋住資料以保護黨或特定派系的形象，恐怕也是原因。

第三則是不積極。過去政治司法案件含沙射影，為綠營賺得多年紅利；一旦完全公布查 清，不僅不能再獲得利益，甚至可能使得當年「苦主」隱私被揭露。前面提及的蘇院長發問後，「政治檔案條例」對檔案中若載有受監控當事人的高度隱私，增訂檔案局應主動通知檔案當事人具有優先近用權，及高度個人隱私紀錄拒絕開放權，使得查閱者只能看到被塗銷內容的檔案影本，這也是一種阻力。

除了第一項之外，其他理由多與當年有權者無關，反而是跟現在掌權者有關了！要不要公布？怎麼公布？實在不宜再炒冷飯，就讓歷史真正揭過這一頁吧！

（本文取自07月16日聯合報民意論壇，作者為大學教師）