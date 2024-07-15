英國大選啟示 執政黨勿輕忽健保投資

不久前英國大選執政的保守黨遭遇到有史以來最大的挫敗，台灣媒體很少注意到，這次的選舉，其實跟保守黨長期以來不夠支持英國的「全民健保 」（正確名稱是國民保健服務體系，NHS, National Health Service，或稱公醫制度）有極大的關係。

大家如果還記得，2012年倫敦奧運 開幕式，其中最令人印象深刻的一幕是一群護理人員又唱又跳，歌頌英式全民健保，向全世界宣揚英國在醫療照護體系的成就！12年後，民眾叫不到救護車，病人死在急診室的走廊，護理人員大批離職，不是急重症的各種手術（例如白內障、關節置換術）「等待名單」愈來愈長，連醫生都走上街頭。這是保守黨在2010年從工黨手中拿回政權，十幾年後英國引以為傲被稱為「皇冠上的珍珠」的國民保健體系的慘況。

大家應早已忘記，類似場景在上世紀90年代也上演過。在柴契爾夫人領導的1980年代保守黨執政超過十年後，因為長期投資 不足，到了1990年代，英國醫療體系已經支離破碎。當年我有幸奉派到英國考察，短短一周，報紙每天都在報導醫療體系慘況；連有些正面的新聞，例如有醫院慶祝X光機使用150周年紀念的新聞，也不知道該哭還是該笑。所以當時的工黨以改革健保為主要訴求，在1997年成功的大敗保守黨，結束了保守黨長達近20年的執政。

更驚人的是，在2000年大選，當年帶領工黨的布萊爾首相，竟以「加稅救健保」為競選口號，也跌破一堆人眼鏡，再度大勝。在工黨12年執政下，英國的醫療體系大幅改善，才能夠在奧運開幕式，讓護理人員向全世界宣揚英式的驕傲，其代價是英國從1990年代的「低醫療支出國家」（平均在GDP的7％左右），變成和西歐同儕相同的在GDP10％左右的國家。

英國式的體系，幾乎有台灣公共衛生界最愛的所有元素：一、全面實施家庭醫師制。二、強制轉診。三、看病免部分負擔。四、領先全球的醫療科技評估體系、所有新藥／新醫療科技，要先通過成本效益分析才能納入健保給付。五、全面實施學名藥品，但又有一套英國獨一無二的鼓勵國產新藥的制度。

花了超過10％的GDP是什麼概念？以台灣的標準就是從2022年的每年1兆6000億(台幣，下同，490.5億美元)，提高到2兆3000多億(705多億美元)，按比例計算，全民健保大約占整體醫療支出的55%左右，所以等於目前的8000多億(245.2億美元)，增加到1兆3000億(398.5多億美元)。轉成費率，要從現在的5％左右漲到8％以上。大家應該可以想像英國在上世紀末健保改革的力道，也可以一窺一個先進經濟體對醫療體系20年緊縮的傷害有多大？要多少資源多久才能復原？台灣過去20年來似乎已經步上英國的後塵，戒之戒之！

寫這個故事是希望大家了解，任何以「保障人民就醫權利，不讓人民因病而貧，不因貧而看不起病」為宗旨的先進經濟體，不可能用太低的代價來滿足人民醫療需求，所以不論台灣的全民健保未來怎麼走，再不增加投資是不可能的，執政黨應該向英國哪一個黨學習，答案應該很清楚。

（本文取自07月16日聯合報民意論壇，作者為前健保局總經理、陽明交通大學兼任教授）