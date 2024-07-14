「2025計畫」美國第2次革命

這次川普 捲土重來，志在報復和奪回白宮 寶座，出一口冤氣；但是他個人似乎無甚特出政見。看他上一任的4年，對如何領導或統治這個全球第一超強國根本無知。於是在後面支持他或利用他的極右保守派就趁這個真空，起草了一份長達900多頁的「2025計畫」(Project 2025)，預備明年1月20日川普重回橢圓辦公室就立刻施行。

這份由美國傳統基金會主導的文件全名是「2025年總統過渡計畫」，它的主持人保羅.丹士(Paul Dans)曾在川普首次政府中的人事局擔任幕僚長；一般觀察家並認為，假如川普再度執政的話，他極有可能出任白宮幕僚長。丹士在全國電視新聞網上公開說：這項影響深遠的文件本質上是前總統團隊的回任手冊；其構想是在宣誓就任第一天就將施政基礎建立，以徵用、重塑、和消除被共和黨人嘲笑的「深層政府」(deep state)官僚系統。

這所謂深層政府就是他們認為在過去幾十年來，民主黨已將左翼思想灌輸到社會各階層，包括政府的基層幹部。因此無論那一黨當政這些公僕都是我行我素，對新來的政治領導根本不屑一顧。因此這提案的主旨在重塑美國聯邦政府；欲達到此目的，提議將有關之數萬名聯邦公務員職位重新歸類為政治任命者，以便任用更願意忠心支持下一任共和黨總統政策者取代他們，並向政府和社會灌輸傳統信仰價值。

支持者將該計畫視為廢除不負責任的政府官僚機構的手段。批評者則將之描述為一項威權主義和宗教民族主義計畫。許多法律專家憂慮這將破壞法治、三權鼎立、政教分離、及公民自由，包括民事權利、婦女、有色人種和LGBTQ群體的利益。

例如該計畫提議對司法部、聯邦調查局、商務部、聯邦通訊委員會和聯邦貿易委員會實施黨派控制，並解散國土安全部，包括有史以來最大規模地將非法移民 遞解出境，及限制回教徒(包括加薩人口)向美國移民。且大幅減少環境和氣候變遷法規以支持化石燃料生產。

除了試圖消除奧巴馬和拜登前後政府的大部份政績之外， 該計畫建議廢除教育部，認為許多所謂平權措施有反作用，於教育無補；其可用計畫可轉移到其他機構。氣候研究的經費將被削減，而國立衛生研究院將根據保守原則進行改革，旨在削減醫療保險和醫療補助的資金，並敦促政府明確拒絕將墮胎視為醫療保健。

該計畫指出生命從受孕開始，並尋求消除「平價醫療法案」中緊急避孕的覆蓋範圍。它提議將色情製品定為犯罪，取消針對基於性趨向和性別認同的歧視的法律保障，並終止多樣性、公平和包容(DEI)計畫和平權行動；明文立法只有男女兩性。 建議部署軍隊進行國內執法。

其實過去半世紀美國自由左派的「文化革命」有些也的確做得過火了一點，甚至導致有人敢怒而不敢言。因此這2025計畫中許多項目，也不乏支持者。這樣廣泛和深遠的變革，等於是反自由派革命。難怪丹士自己也承認，這等於是美國的「第二次革命」；他還加一句說：「希望這是不需要流血的革命。」言下之意，使人想起1/6國會山莊不寒而慄。