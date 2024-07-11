提高婚育補助 雲林催生奏效

台灣今年上半年的人口統計出爐。今年是龍年，半年過去僅出生6.38萬人，比起上一個龍年生出波段新高的近23萬人，12年後的這一個龍年，竟然可能一口氣少了10萬新生兒，大減44%，龍年效應不再。

這幾年台灣為了催生，政府不可謂不用力。衛福部號稱每年用在催生的預算 高達1000億新台幣(約30.7億美元)。不過，從2017年賴總統還在擔任閣揆的時代，就開始寄託北歐派學者相信的公共托育政策，希望能成為催生的萬靈丹。結果事實證明，公共托育補助一年一年加碼，新生兒數量卻一年比一年低，每年以平均減少8000名新生兒的速度下降中。可見公共托育，對願意生孩子的年輕人而言，可能有助於減少經濟壓力，卻無助於鼓勵年輕人願婚、肯生。

有趣的是，當全台灣各縣市出生人口幾乎都下降的同時，今年同期，雲林縣出生人口卻異軍突起。這個原來每年出生人口平均低於死亡人口3000人、難以與婚育聯想的農業大縣，今年硬生生推出「雲林萬寶龍」：只要戶籍在雲林，結婚生子在雲林，前三胎最高可領6萬元(台幣，下同，約1800美元)，第四胎甚至最高可以領13萬元(約4000美元)。

結果今年上半年與去年同期相比，雲林縣出生人口增加168％，粗出生率達8.29％，均為全台灣之冠，誰說提高生育補助沒有催生作用？

今年台灣很可能生不到13萬名新生兒，政府再不對婚育「包裹加碼」，思考從結婚基金下手，讓新婚的年輕人可申請一筆50萬元(約15300美元)的結婚貸款 ，且只要三年內生子或積極人工受孕者，即可不用歸還。爾後每生一胎，台灣政府即予50萬元生育補助。如此若一年結婚20萬對，每對生二子共40萬人，每年預算不過2000億台幣(約61.4億美元)；再加上托育補助，才能讓公共托育政策看到效果。

以台灣政府誇口每年超徵4000億(約122.9億美元)稅收的經濟成果而言，投資 在人口，等於投資未來的經濟力與國防力，實在剛好而已。

（本文取自07月12日聯合報民意論壇，作者為家庭教育博士）