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台灣海洋保育 立法治理應加速前行

施義哲（台南市）

近日，台灣對岸與日本執法單位因漁捕相關規定扣台灣漁船、要求保釋金等作法，困擾執政與管理當局。海洋國家漁民的海洋權益，政府固然應正視，惟根本之計除了深化台灣民眾的海洋環境意識，海洋保育立法更是維護台灣海洋資源及漁民權益的根本。

由於陸地資源日趨匱乏，海洋是人類生活與經濟活動不可或缺的資源。然而，人類不斷增加對海洋的開發利用，海洋環境受到的汙染和損害日益嚴重。因此，保護海洋資源及相對應採取各種措施，以改善人類生存的海洋生態環境，已經成為國際社會關注的焦點。

台灣響應國際趨勢，「海洋保育法草案」自海洋委員會海洋保育署成立以來，戮力推動至今，立法進程仍緩步進行，趕不上海洋資源耗損的速度。目前，台灣有九成海域尚未受保護；在保護海洋環境及維護海洋生物多樣性上，有效規畫管理工具，日益受到國際社會重視。海洋保育法草案中提及加強海洋保護區的規畫與設置，從海洋保育教育、海洋保護區、合理利用資源、生物多樣性保護等面向著力，是保護海洋生物多樣性和防止海洋生態環境全面惡化，最簡單、有效的途徑之一。

昨天中國政府發布「中國的海洋生態環境保護」白皮書，其目的是構建「人海和諧」的海洋生態環境及政策理念，闡述統籌推動海洋生態環境保護、發展海洋生態環境治理、提升海洋綠色低碳發展等重要政策，展示其廣泛發展海洋生態環境保護之國際合作、推動構建海洋命運共同體的實際行動和世界貢獻，呼籲各國共同保護海洋生態環境、推動海洋永續發展，共同建設更加清潔、美麗的海洋世界。

在其白皮書中，對於海洋汙染議題，堅持開發和保育並重，積極因應突發的海洋環境汙染事件，提升海上汙染防治能量，降低各類海上開發活動對海洋生態環境的衝擊影響。更不斷提升環境影響評估管理機制，嚴格管控海砂開採等海洋工程專案。去年中國浙江省的海洋廢棄物治理方案，榮獲聯合國最高等級的環保榮譽的「地球衛士獎」（Champions of the Earth） ，為各國提供治理海廢的方法與標竿，該白皮書並由官方出版社以八種語言發布，遍布全球。

台灣成立海洋專責機關，對海洋環境保育的各面向也當然不落人後。我們只有一個地球，除了海洋保育法的立法應盡早通過外，有法源當後盾，將來也可以在國際海洋環境保育、海洋廢棄物治理等政策上與各國並駕齊驅，期盼台灣海洋保育的諸多行動能大步邁進前行。

（本文取自07月12日聯合報民意論壇，作者為成大海洋科技與事務研究所副教授）

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