「文字如寫社群，共和黨已成川普 黨」為7月9日世界日報「新聞眼」的專欄報導，謂共和黨黨綱標題就是「讓美國再度偉大」其「川普味」十足。以川普反對民主黨 執政的10項要點，從通膨、貿易不公、邊界、移民到墮胎，攻擊其競選對手，持續刺激不滿現狀的美國人民，用簡單的文字保證「我選上了，一切就都好了」。「我」就是指川普，自稱可使俄烏戰爭在他上任後數日之內結束，為其不假思索狂言之一例。

可悲的是，筆者認為共和黨顯然對川普已被定罪34項罪名以及其它民事刑事案件視而不見、對他在辯論中口無遮攔、替自己吹噓亂開空頭支票、加上人身攻擊聽而不聞。共和黨對其候選人惡劣的品德操守都可置之度外，只要能夠拱他登上總統寶座、以共和黨利益為目標。

反觀共和黨候選人對手拜登 的陣營，拜登在6月27日的辯論很糟，有不少一向支持他的民主黨政界人士以及金主都勸他放棄參選；至7月9日為止，他仍不願放棄。拜登在辯論時表現不佳，能否有能力再做四年總統是見仁見智，在此不討論。可喜的是民主黨為了美國的前途，認為拜登打不贏的川普若登上總統寶座，其清除異己的報復心將置國事於不顧、摧毁民主制度，美國前途會不堪設想。依據目前的民調來看，川普勝選機會較大，如果拜登戀棧不退選的話。

離大選只有四個月，如果民主黨臨時換將能否勝選仍為未知數，但是如果「一動不如一靜」讓拜登繼續參選的冒險太大，因為死忠的川粉不會改變、而對拜登辯論失勢趁勝追擊、捧川的極右媒體在旁吹波助瀾欲去拜登而後快，現狀對拜登極為不利。

可慶幸的是，筆者認為：大部分民主黨政界及選民「理智重於情感」也超越對拜登盲目的忠心，為了美國的前途，必須找一位年輕且有能力去取代拜登、能夠打敗川普的候選人。民主黨顧全大局超越黨派區別，「大義滅親」奉勸拜登棄選的做法可圈可點，在共和黨淪為「川普黨」的同時，喜見「民主黨非拜登黨」！