美國兩黨 對老人情有獨鍾

拜登 、川普 兩位總統候選人同台辯論引發不少評論，也讓兩位候選人被全國人民看透透，對雙方身體健康、腦袋是否清晰、精神狀態、政治策略和語言能力都有詳細的瞭解。

美國總統選舉和過程常引起世人的評論，極權統治下認為美國政治運作亂糟糟，總統權力受國會制衡，不能舒展抱負。在美國人民眼中，總統由自己選票決定選出來，當然要將候選人置在放大鏡下仔細觀察，傅媒的責任就是千方百計去挖新聞，揭出背後的真相。

民主黨 有人要求辯論會上表現不佳的拜登退選，看來難以辦到，因拜登事前經黨內通過出任總統候選人，代表民主黨出戰。選擇拜登，事前已知道他81歲，老者健忘、精神不集中是必然的。 面對勸退狂潮，拜登他自己感覺良好信心滿滿。除拜登本人被要求退選外，黨內確實無法要求陣前換將。況且總統辯論還要繼續進行，勝負未分。川普亦非必勝，只是民意調查暫時領先而已。總統競選仍然要繼續進行，11月才見分䁱。

既然兩黨都鍾情兩老，都決定由老將出馬，總統有自己的團隊和幕僚，國務卿之外還有內閣各部長 ，大批專家及學者在總統手下工作，況且兩百多年建國歷史證明三權分立，參衆兩院及總統互相制衡，機制可行。拜登任內也做了不少工作，重建與歐洲良好關係，共同對付俄羅斯入侵烏克蘭。在亞洲建立軍事同盟，一致制裁強權的擴張。這些成就必須肯定。但國內經濟問題多多，沒得到好好解決。如非法移民大量湧入，擾亂社會秩序，治安不佳，物價狂升，人民生活水準下降。

川普如果再度當選總統，有上次當過總統的經驗，駕輕就熟，且已經形成一個班底，有足夠專家學者支持，不像首任時那麼倉促，那時單是國務卿一職前後換了兩位，又遇到新冠病毒的入侵， 開局有點亂。川普出身商界，作風務實，可以繼續他那套讓美國再偉大政治理想。至於他個人私德，已被大法官和高院放生了，更增勝券。如果拜登真的不退選，增加川普成功率。

第一埸辯論後民主黨內一片亂哄哄，傳媒、黨內大老、背後金主各說各話，眾說紛紜。拜登一再強調自己健康可以負擔總統大任。副手賀錦麗穩坐釣魚船，靜待政局發展。美國先賢立國時已建立了國家政治架構和完善憲法，二百多年來又不斷訂出憲法修正案，美國這艘大船正按規定航道前進。由人民投票，一定會選出一個合民意的總統。如果這屆選出的總統做 到得不好，四年後自會又有一條好漢。 讓美國人自己作出選擇好了！