「不要帶我走！」孩子的生存權 父母無權剝奪

台灣最近發生幾起殺子後再自殺的社會事件，父母因為無法面對生活的壓力，選擇結束自己的生命，並將無辜的孩子也帶入死亡的深淵。這樣的社會悲劇不應該發生。大人遇到困難，應該勇於求助；孩子有自己的生命權，家長沒有權利剝奪。

台灣衛福部統計，2017至2023年共有147例兒少遭父母或照顧者等家庭成員虐待死亡，其中56例遭嚴重虐待死亡、29例為嚴重疏忽致死、62例「殺子後自殺」，平均一年有8.9例「殺子後自殺」。根據法務部司法官學院委託研究報告，2011年至2020年兒少保護案件總計213人死亡，其中原因為「殺子後自殺」者107人，每年平均10.7人。

這樣的悲劇常常發生在經濟困難、家庭關係紊亂的高風險或脆弱家庭中。這些家庭面臨著多重問題，如貧窮、犯罪、失業、物質濫用等，這些問題不僅影響家庭的穩定，也嚴重影響孩子的安全和福祉。

憂鬱症 的增加也可能與「殺子後自殺」的增加有關。憂鬱患者會有心情憂鬱、快樂不起來、失眠 、沒胃口、精神無法集中、疲累、負面的想法，甚至會想到死或自殺。倘若父母有持續超過兩個星期、大部分的時間都處於上述情形，即應考慮就醫。而現實經濟的問題，也可尋求社會資源協助，包括社會局、家扶中心等相關團體，都有提供急難救助與保護協助的服務。

詩人紀伯倫的詩〈孩子〉：「你的孩子不是你的孩子，他們是生命的子女，是生命自身的渴望。」 詩句提醒我們，孩子們有自己的生命和權利，他們不應因為父母的選擇而被剝奪生存機會。

「不要帶我走！」也是一個強烈的呼籲與提醒。讓我們一起聆聽孩子的心聲，並採取行動，確保每一個孩子都能安全地成長。

（本文取自07月11日聯合報民意論壇，作者為林口長庚醫院精神科主治醫師）