把兩岸當成兩國 梁文傑之彎

陸委會副主委梁文傑日前在媒體上就有關兩岸的法律定位，講了一段非常離譜的話：「除了憲法，在其他法律制度，我們(台灣)一切作法都把對方當國家，要叫兩岸或叫中華民國 與中華人 民共和國都好，實質就是兩個國家。」大概是發現這個說法問題大了，主委邱垂正只得親自出面「闢謠」，表示「兩岸關係就是兩岸關係」。結果，梁文傑也只好跟著老闆轉彎，稱「兩岸關係就是兩岸關係」。

梁文傑的說法需要理順一下。首先他既是以「陸委會副主委」身分接受訪問，講兩岸是兩個國家，我們就先看看他副主委的身分是怎麼來的？首先，兩岸關係在憲法上的定位就是兩岸關係「一國兩區」；這是早在1991年第一次修憲就明定且迄今未變；憲法增修條文第10條：「自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定」，授權處理兩岸相關事務。

在憲法的授權下，這才有了「兩岸人民關係條例」的法源；有了「兩岸人民關係條例」，然後再依此條例的第三之一條設置了陸委會，才會有陸委會副主委這個位子給梁文傑。同時該知道的是，七次修憲的「增修條文前言」都是「為因應國家統一前之需要」，這清楚表明當前的國家是在未統一的架構下；而給了梁文傑官位的「兩岸人民關係條例」本身的架構，也是依循一個中國的概念。梁文傑不會連自己官位怎麼來的都搞不清楚吧？台灣人講吃果子拜樹頭，梁文傑這是吃了果子，還搞不清楚是哪一顆樹的果子，然後就對著所有樹頭亂砍一通！

其次，梁文傑還說「除了憲法，在其他法律制度，我們一切作法都把對方當國家」，這中間有一個非常嚴肅的問題：憲法需不需遵守？如果按憲法規定，兩岸定位是一國兩區，請問那有哪一條法規、哪一個制度能夠把對方當國家？憲法是位階最高的法，這難道不是政治學、行政學與法學的基礎常識？再者，如果可以不遵守憲法，那哪一條可以不被遵守是誰說了算？只因人多，可以為所欲為？

再次，民進黨 政府把對方當國家，但對方會把你當國家嗎？除了中華民國憲法不准，就連美國都做不到／不敢／無法同時承認兩岸是兩個國家！這是現實的政治問題。這也就是為何自國統綱領起，我方的界定就是兩岸是兩個政治實體。邱垂正扳回到「兩岸就是兩岸」，乃勢所必然。

民進黨自蔡英文政府迄今，始終不斷惡意挑戰、扭曲憲法權威。在兩岸問題上，從總統到大小官僚，在不需要負任何政治與法律責任，亦不遭任何懲罰的情況下，刻意陳述違憲違法的概念，到處亂講、鼓動，不斷對媒體與民眾洗腦。在洗腦成功後，就是把人民綁上了分裂國土的戰車去與大陸衝撞。民進黨終將把台灣人民帶至不知敬天、不知講理、不知守法的可怕深淵中！

（本文取自07月10日聯合報民意論壇，作者為資深媒體工作者）