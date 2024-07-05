賴清德「新兩國論」 難再變回兩岸論

賴清德 就任後迄今數度脫口新兩國論說法；陸委會主委邱垂正反常在周四記者會親自出面，或針對扣船事件，放軟改口「兩岸關係就是兩岸關係」，並把賴就職後從未說出的「兩岸人民關係條例」搬上檯面。藍委譏邱為夾心餅乾，惟賴之固執台獨論調，絕不容在下者挑戰其權威，倘邱為官位又再矯正回歸至「兩國論」說法，亦不足為奇。

首先，站在大陸立場，主事者要相信賴清德或邱垂正？從官位上，賴為中華民國 最高領導人，邱為對口單位負責人，就如同台灣當局會以習近平或宋濤觀點為重，其理甚明。再從頻率和次數上，賴在就職演說就先大張旗鼓宣示新兩國論，迄今不論對國外媒體專訪、官校百年校慶、成立三個委員會，以至對學術巨擘院士們，幾近每周都要一再宣示其「兩國互不隸屬」論述，邱主委一席「兩岸就是兩岸」說法，豈有可能令對岸信服？

其次，美學者葛來儀文章刊出「拜登政府與中方官員私下對話時，應該承認賴清德就職演說的調性與內容偏離了幾位台灣前任總統」內容，並認為美方應該強調這些談話和實際行動的區別，沒有證據顯示賴政府計畫採取破壞穩定的措施，以上觀點純係幫賴轉圜，意圖降低兩岸對抗緊張局勢。所謂「偏離」，應可確認美方對於賴就職演說之「中文意涵」有說（兩國互不隸屬）和沒說（兩岸人民條例）之處不甚理解；而要北京當局相信賴沒有實際破壞穩定措施，不啻緣木求魚。近半年來金門漁船事件處理延宕、賴提出新兩國論、陸委會宣布赴陸橘色警示等，中方就應視而未見，認定均為台灣的橄欖枝？

第三，「反核」和「台獨」為民進黨神主牌，賴主政後從無一絲懸念放棄。親綠企業人士如童子賢和郭智輝，一貫視核能為綠能 之立場，郭為官後已無法堅持，僅剩童獨倡。而賴的「務實台獨工作者」地位已晉升為「可務實戮力台獨最高領導者」，何況賴之偏執自我個性，從台南市長時代堅持不入議會232天，就可推知現為總統之尊，豈有可能退縮？豈會輕言變調？

最後，清寒苦讀出身之賴不同於蔡英文之富裕家世，大凡清寒子弟要出人頭地，必具備堅定意志和卓絕毅力，方能堅定走往成功之路。

賴憑藉個人努力登上權位顛峰，「台獨金孫」一貫標示其政治信仰，為解救澎湖大進滿88號被扣船員，邱主委固可暫時放軟說出「兩岸關係」；但其副手梁文傑在邱之前說出的「華獨和台獨是一樣」和「馬英九作法也是獨」，這才是正確呼應賴主張的為官之道。

台獨神主牌的建國大業和台籍船員孰輕孰重？甚或大陸海警之後大肆干擾台灣漁船作業，漁民的權益受損，執政黨真能護漁？由之前赴陸組團的6月禁令，罔顧台民旅遊安全便利和觀光業者經營生計，就可推論漁民可能將是下一波「新兩國論」的犧牲對象。

陸佃詩：曲終人不見，花落夢無聊。「新兩國論」新曲方唱，餘音繞梁，變調回「兩岸論」似為邱之雙簧，倘或美大力施壓，賴方稍可能暫放獨立美夢，否則曾參殺人，戈培爾名言「謊言重複1000遍就是真理」，賴不斷催眠之「兩國互不隸屬」將成台灣民眾共識，不獨才是異類！

（本文取自07月06日聯合報民意論壇，作者為中國文化大學國貿系副教授）