換拜聲浪發酵 民主政治考驗

拜登 在與川普 辯論時大出洋相，已經一周多，民主黨 內要他自動退選的聲浪，不但沒有平息，反而已達黨內高層，選情可能會急轉直下。也許當此文見報時，他已交棒給了賀錦麗，或是讓8月民主黨全國大會公選。

不過讓全大公選會浪費一個多月時間，而且還可能引出黨內紛爭，有礙團結，倒不如大家從速再次啟動，擁護賀錦麗，以擊敗川普為要務，其他政見分歧尚屬次要。

本來賀錦麗的民調相當低落，但是隨著拜登日漸明顯的年齡問題，加上民主黨似乎一時找不出另一位可以與川普抗衡的候選人，而且她到底還是當今的副總統，大家可能只好想盡辦法在最後的4個月內培植她的聲望。

在所有主流大報要求拜登退選聲浪中，唯有「眾人皆醉我獨醒」的《費城詢問報》社論說，大家沒有辦法叫最沒有資格當總統的川普退選，反而要最有經驗及成就的拜登下台，這真是美國今天的怪現象，有沒有搞錯呀？

說起來美國的選民實在有些「怪癖」，過去半個多世紀以來曾數度選出筆者認為比較「意外」的總統（如卡特vs福特，克林頓vs老布希，小布希vs高爾，川普vs喜萊莉，等等），但是因為當時美國民主制度還相當穩固，一兩任的為害並不深遠，換一個總統或執政黨就可漸漸糾正。但是這一次的川普，非同小可；加上最近最高法院還給他相當的豁免權，使他獨裁和報復的心態如虎添翼。因此一般主流政論家和歷史學者對川普再主白宮，都抱著極度負面的預測。

美式民主有一個無法理解的或突破癥結，就是一個候選人無論政績多好，但是假如沒有所謂「魅力」，大家不投你的票，就硬是沒有辦法。尤其對一個有色人種加上女性，這個障礙或天花板是相當可畏的。反過來說，這幾年來川普經驗更清楚顯示，一個挑戰者，無論他的學養多差勁，只要他能鼓其三寸不爛之舌，能使大家投他的票，哪怕是騙子，也可以沐猴而冠。筆者曾經有和房地產開發商如川普者接觸經驗，深感這種經商者唇舌之厲害。

過去兩年來的民調一直顯示，美國選民對兩個主要政黨都推出80歲左右的候選人來競選非常不滿。假如現在民主黨改轅易轍，換了賀錦麗或年齡相若而朝氣蓬勃的候選人出來，對共和黨的川普有何影響？現在看來，除非有天大的改變如選民退陣，要川普自動退選是緣木求魚之舉。這要看假如民主黨換人數周後的民調，如果真的顯示選民開始趨向這位新的候選人，也許還有希望。

有一點略帶諷刺性的現象就是今天的美國總統，無論是行政作風或是出入的排場，再加上豁免權，越來越像極權君主，與舊日平民化大相徑庭；當然保安也是因素之一。不過大家要知道，所謂「總統下令」也是許多官僚系統和幕僚作業的成果。因此總統或候選人在電視前講的如何天花亂墜，都只是表面功夫，如何組織和運用團隊才是領導精華。假如大家看清楚這一點，今年11月的票應該向那一邊投，應該非常明顯；這不是有關政見而已，而是民主政體的前途。