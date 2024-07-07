賴清德鮮為人知「對的政策」

在政敵環伺之下，賴清德 總統就職一個多月來似乎乏善可陳，毫無「對的政策」。然而事實並非如此。

學界出身，但對產業界與醫藥界不熟悉的食藥署長吳秀梅於7月1日解職。這位在蔡英文總統時期指派的官員，經歷4任衛生福利部長，政治死忠，確保民進黨財源利益。如今看來，疫情 期間所謂的開發國產疫苗，事實上是護航高端疫苗 過關的大盤計畫，過程心狠手辣、釜底抽薪，其他疫苗製造廠家，只不過是藉以榨取經驗以及配合走秀的伴郎們。

結果是，高端疫苗過不了關、救不了台灣新冠患者、更進不了世界市場。另方面，較為先進的其他國產疫苗廠家，卻因「高端之後，評審組織結構立即全面撤除」，以至於其他廠家前進無梯、後退無路、申訴無門，積極前進世界疫苗市場的救世計畫與創利希望化為泡影。

這些短板，疫情期間賴清德大都看在眼裏。畢竟，賴有公共衛生的專業訓練、他任副總統時便指引行政院對未來病毒與疫病發展進行整體瞭解評估與先期部署（2021年春節前夕）、他同時對國產疫苗的進度特別關注、他的兩位公子也都在美國修習生物科技。

因此，吳秀梅被拔官非但是正確的行政手段，而且也藉此剷除後患，但今後追訴偵查高端疫苗弊端的通道，亦自此熔斷，一石二鳥。