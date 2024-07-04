我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登承認累了 要多睡一點、減少「晚上8時之後」的活動

不滿老婆「愛狗甚於愛我」 德州華男狠心摔死博美犬

北約以戰止戰 恐重蹈美越戰覆轍

馮建三（台北市）

美國在1968年北越春季攻勢後，已知無法取勝，詹森總統因此不敢尋求連任。換黨執政後尼克森聽從季辛吉，擴大戰爭至寮國與高棉，打算「用轟炸把敵人逼到和平談判桌。」

這種戰場失利，卻緊抱對抗並升高戰情，信奉「以戰止戰」的幻想，從俄烏開戰至今，一直存在。

近日北約也加碼介入戰爭，僅舉其三。首先，北約第一批F-16戰機，即將啟程送往烏克蘭，這是荷蘭簽發出口許可證的24架。其次，烏克蘭攻擊克里米亞港口，以美國提供的集束炸彈殺死五名俄羅斯海灘遊客、傷及100多人。俄羅斯堅稱，若無美國衛星導引，這類攻擊無從奏效。俄外交部長召見美國大使，指美「已成衝突一方」，克宮又宣布，「美國直接介入殺平民，不可能沒有後果。」這是莫斯科在虛張聲勢，還是為避免外界狐疑多時的戰略核武之使用，克宮將以更強硬的作為報復，直至引發雙方直接軍事對抗危險的邊緣？不知。但下周將在華府登場的北約峰會，主軸之一，就在重新宣稱俄羅斯必敗，同時，再次宣傳升高戰局才有談判籌碼。

但是，結局也可能如同往昔，北約會重蹈美國半世紀以前的覆轍，慘痛的代價只增不減，同樣由烏克蘭承擔，即便俄國也將受創，徒留美國及他國的軍火工業繼續以殘害生命、毀地毀物大發其財。為己謀、為其國人國土謀，乃至為避免核戰與第三次世界大戰的風險而自救救人，澤倫斯基總統應該要再次思考，更弦易轍，自行與莫斯科和談，理由有四。

一因戰事不順。烏克蘭從去年反攻不成，失利至今，月初再失烏東「兩村與重鎮」。二則來日戰爭仍無取勝可能。烏克蘭前武裝部隊總司令V. Zaluzhnyi說，要獲勝，要錢要人。美國未來一年610億美元軍援不夠，要五倍以上；增員戰士則需45至50萬。但3月的全國民調顯示，依新法必須入伍的人，願意受徵召者，十僅居一，肯「拿起武器」者是8％。即便送2萬犯人至前線，所能增加的新兵仍然低於10萬，而司法部長日前說，僅3000餘囚犯為「回家」轉戰士。三是基礎設施破壞重大，民生困難。僅說電力，澤倫斯基上個月表示，俄羅斯已摧毀烏克蘭八成火力發電和三分之一水力發電能力。基輔全力新建或修護電力系統，但官方說，今年冬天的電力缺口，每日4至8小時，某些地區10小時更是無法避免。能源供應商則說，民眾每天可能僅有5至6小時有電可用。

最後，俄羅斯多次表示，願意依前年4月開戰一個多月後，兩國取得協議、但遭英美阻撓的草案所設定的條件再次和談。表面上，這無法符合澤倫斯基要求俄軍全面從烏東撤離的要求。但有人提醒，如同全世界只有土耳其承認北塞浦路斯獨立，克宮將克里米亞與烏東領土入憲，也僅是俄羅斯的片面作為，無須成為俄烏和談的障礙。他日再有轉機，俄烏另就領土再議，空間仍在。早和談，減少烏俄受殘，晚和談，烏克蘭受害只會增加，已有人分析，基輔隨時將有難以逆料的戲劇性大事，乃至出現白宮不會阻止的政變，這些預測若是成真，烏克蘭會更被動。

（本文取自07月05日聯合報民意論壇，作者為政大新聞系教授）

烏克蘭 俄羅斯 北約

上一則

新兩國論下 兩岸怎談救援人船？

延伸閱讀

川普宣稱能快速結束烏戰 澤倫斯基：有計畫就說來聽聽

川普宣稱能快速結束烏戰 澤倫斯基：有計畫就說來聽聽
俄烏開戰後匈牙利總理首次訪基輔會澤倫斯基

俄烏開戰後匈牙利總理首次訪基輔會澤倫斯基
俄空襲至少釀12死含2兒童 澤倫斯基籲加速交付武器

俄空襲至少釀12死含2兒童 澤倫斯基籲加速交付武器
俄軍猛攻烏電廠 澤倫斯基：火力、水力發電損失嚴重

俄軍猛攻烏電廠 澤倫斯基：火力、水力發電損失嚴重

熱門新聞

「一洲焦點」談總統大選變局，及大法官裁決。(世界新聞網)

一洲焦點／大勢已去 拜登暗示換人？大法官給川普豁免權

2024-07-03 14:08

中共悄然調整 為普亭戰敗作準備？

2024-07-03 02:00

人工智慧太耗電 全球核電捲土重來

2024-06-26 02:00

美國需要「革命」 改變總統競選格局

2024-07-02 02:00

大陸領導人「蔣介石化」 錯得離譜

2024-06-30 02:02

總統辯論後 民主黨不能迴避換人問題

2024-06-29 02:00

超人氣

更多 >
台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年

台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年
遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人

遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人
12生肖下半年運勢！虎有新邂逅、鼠將遇貴人、1族群「小心」意外之財

12生肖下半年運勢！虎有新邂逅、鼠將遇貴人、1族群「小心」意外之財
東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運

東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運
炒作？女道士敞開道袍「秀美胸」喊師兄們來切磋

炒作？女道士敞開道袍「秀美胸」喊師兄們來切磋