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新兩國論下 兩岸怎談救援人船？

詹明勇（台南市）

日前澎湖籍漁船在金門海域作業被中共海警登船盤查，並將之扣押於福建圍頭港。這是何等重大的事件，可是台灣行政部門卻是畏畏縮縮，重複一些無濟於事的論述。中方最愛用的招數就是出個題目，端看我方的解題方式與效率。

多數國家碰到國籍漁船和國民被他國侵犯，乃至於扣押、限制其自由時，應盡全力維護國民的自由和安全。但是，台灣和中共的情況比較特殊，過去可以透過民間的紅十字會討論遣返放人，時間也許冗長，但還是在顧及面子與裡子的前提下，圓滿落幕。第二種處理的方式，就是透過海協、海基兩會，循半官方的程序進行人船遣返作業。這種過程往往要有許多的形式主義，在台灣和中共均勉能接受的論述下，讓問題低調落幕。

第三種情形，應是賴清德總統就職後衍生的新形態。其就職演說講出了：「根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體，有中華民國國籍者為中華民國國民，由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。」若此為其堅定的價值觀，那本次中共扣船押人事件，其實應該由台灣外交部向中共外交部交涉遣返才對。

前面兩種交涉方式，猜想中共已吃了秤砣鐵了心，不會輕易鬆動立場。既然如此，賴政府又聲稱互不隸屬，那就用互不隸屬的態勢處理並和「中國」接洽吧！對於「中國」侵害台灣國民權益的狀況，內政部、國防部、農業部乃至於海洋委員會的發言，應僅止於國內行政程序與救援程序的討論；至於和「中國」交涉，理當由外交部秉持保護台灣國民生命財產安全的最高原則，盡速向「中國」商洽救援細節。

賴政府方面或許曾想過，藉由此種事件，透過外交管道的協商，無形中造成「兩岸互不隸屬」成為事實的現象；但想想看，中共可能同意其外交部與台灣外交部交涉嗎？台灣找不到「門路」被掌臉也許還是小事，對岸再趁機把台灣羞辱一頓，才是令人擔心的後果。

兩岸關係不同於務實外交，不僅僅只是和遠方國際友人往來那麼簡單，鄰人的想法與習性也需要好好的觀察檢視。與其激怒鄰人卻得不到生息安寧，不如好好想想，在不貶低自我人格（國格）的前提下，也讓鄰人有個下台階的機會。

孟子梁惠王篇的一段小故事：「惟智者為能以小事大，故大王事獯鬻，句踐事吳。以大事小者，樂天者也；以小事大者，畏天者也。樂天者保天下，畏天者保其國。」國家的大小沒關係，保有國家的存在才是領導者責任。

賴清德總統還有將近四年的時間，對岸習近平短期內對台灣的態度也不會有太大的轉變。兩岸互不隸屬，生氣到不相互溝通，那就是大人還在鬧小孩脾氣。啟動兩岸對談的關鍵在台灣這邊，如何讓習近平願意和賴總統坐下來喝杯珍珠奶茶，就看主人賴清德總統的誠意能否鬆動習近平的堅持。

（本文取自07月05日聯合報民意論壇，作者為水利技師）

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