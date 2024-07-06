我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保守派智庫提「第2次美國革命」 川普撇清關係：主張荒謬且糟糕

山東出現龍捲風 鐵皮天上飛、烏雲閃電交加…釀5死83傷

喜見最高院推翻遊民露宿法令

薛永康╱托倫斯

最高法院在近日推翻第9巡迴法庭准許遊民露宿不受干涉的法令。巡迴法庭管轄下的這9州從此可以驅散在街頭及公園搭帳篷露宿的遊民。

美國的遊民問題嚴重，尤其在各大城市，風光明媚的舊金山市區已淪為鬼城，遊民充斥隨地大小便、垃圾滿街丟、酗酒及嗑藥、擾亂過路人、偷竊或搶劫所不為，造成商家一一關閉，遊客駐足不前，商場空屋大增。洛杉磯惡名昭彰的遊民巷（Skid Row ）猶如第三世界，一個髒亂不堪的遊民天堂。在此只舉兩個例子，其它如東岸的費城，市區髒亂不堪慘不忍睹。

舊金山市長一心想美化市區，但被原本保護遊民的法案卡住，不能驅散街頭露宿的遊民，除了不時花費指派清潔大隊掃除髒亂之外，別無他法，眼見商家關閉遊客卻步而無可奈何。高院的新規定如同及時雨，遊民今後必須另謀出路， 恢復環境保持、公共衛生及治安將是指日可待。

遊民除了街頭露宿之外，在各處公園搭帳篷，剝奪了市民休閒運動、孩童玩耍的地方。為人詬病的是遊民不清理自己露宿的地方，隨地丟垃圾，甚至包括用過毒品的針頭。洛杉磯的新任市長對安置遊民不遺餘力，但外州的遊民對氣候適中的加州趨之若鶩，遊民有增無減，市府束手無策。

喜見最高法院的新規定，州政府及市政府今後可放手處理遊民問題，驅散在市區街頭或是公園露宿的遊民，保持環境清潔及社會治安。當然，政府在驅散遊民後仍需關心他們的福祉，不能置之不理。筆者建議：可以使用省下清潔遊民露宿的費用，加上原本撥下的預算，安置不准露宿後流離失所的遊民。

遊民 舊金山 洛杉磯

上一則

賴清德「新兩國論」 難再變回兩岸論

下一則

主流媒體與拜登的國王新衣

延伸閱讀

鳳凰城每天熱破100度 摔倒路面燒傷截肢 玩鞦韆也會燙傷

鳳凰城每天熱破100度 摔倒路面燒傷截肢 玩鞦韆也會燙傷
一個舊金山兩種溫度 市區熱爆90度 大洋灘才70度

一個舊金山兩種溫度 市區熱爆90度 大洋灘才70度
川普享豁免權 民主黨議員稱最高院失控 計畫彈劾大法官

川普享豁免權 民主黨議員稱最高院失控 計畫彈劾大法官
74歲亞裔婦被遊民推撞捷運列車亡 舊金山今年首起列車凶殺案

74歲亞裔婦被遊民推撞捷運列車亡 舊金山今年首起列車凶殺案

熱門新聞

「一洲焦點」談總統大選變局，及大法官裁決。(世界新聞網)

一洲焦點／大勢已去 拜登暗示換人？大法官給川普豁免權

2024-07-03 14:08

中共悄然調整 為普亭戰敗作準備？

2024-07-03 02:00

美國需要「革命」 改變總統競選格局

2024-07-02 02:00

大陸領導人「蔣介石化」 錯得離譜

2024-06-30 02:02

總統辯論後 民主黨不能迴避換人問題

2024-06-29 02:00

「最糟總統辯論」左派媒體也挺不下去 拜登若戀棧 將歹戲拖棚

2024-07-01 00:09

超人氣

更多 >
啟動微波爐後 站在它前面安全嗎？

啟動微波爐後 站在它前面安全嗎？
花7萬買全新特斯拉 亞裔女後悔

花7萬買全新特斯拉 亞裔女後悔
紐時：拜登、川普在黨內待遇 彷彿兩個世界

紐時：拜登、川普在黨內待遇 彷彿兩個世界
家中混血犬似乎聽得懂人話 飼主驗DNA意外出現稀有品種

家中混血犬似乎聽得懂人話 飼主驗DNA意外出現稀有品種
今年最值得造訪的5個美國城鎮

今年最值得造訪的5個美國城鎮