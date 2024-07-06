喜見最高院推翻遊民露宿法令

最高法院在近日推翻第9巡迴法庭准許遊民 露宿不受干涉的法令。巡迴法庭管轄下的這9州從此可以驅散在街頭及公園搭帳篷露宿的遊民。

美國的遊民問題嚴重，尤其在各大城市，風光明媚的舊金山 市區已淪為鬼城，遊民充斥隨地大小便、垃圾滿街丟、酗酒及嗑藥、擾亂過路人、偷竊或搶劫所不為，造成商家一一關閉，遊客駐足不前，商場空屋大增。洛杉磯 惡名昭彰的遊民巷（Skid Row ）猶如第三世界，一個髒亂不堪的遊民天堂。在此只舉兩個例子，其它如東岸的費城，市區髒亂不堪慘不忍睹。

舊金山市長一心想美化市區，但被原本保護遊民的法案卡住，不能驅散街頭露宿的遊民，除了不時花費指派清潔大隊掃除髒亂之外，別無他法，眼見商家關閉遊客卻步而無可奈何。高院的新規定如同及時雨，遊民今後必須另謀出路， 恢復環境保持、公共衛生及治安將是指日可待。

遊民除了街頭露宿之外，在各處公園搭帳篷，剝奪了市民休閒運動、孩童玩耍的地方。為人詬病的是遊民不清理自己露宿的地方，隨地丟垃圾，甚至包括用過毒品的針頭。洛杉磯的新任市長對安置遊民不遺餘力，但外州的遊民對氣候適中的加州趨之若鶩，遊民有增無減，市府束手無策。

喜見最高法院的新規定，州政府及市政府今後可放手處理遊民問題，驅散在市區街頭或是公園露宿的遊民，保持環境清潔及社會治安。當然，政府在驅散遊民後仍需關心他們的福祉，不能置之不理。筆者建議：可以使用省下清潔遊民露宿的費用，加上原本撥下的預算，安置不准露宿後流離失所的遊民。