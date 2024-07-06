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保守派智庫提「第2次美國革命」 川普撇清關係：主張荒謬且糟糕

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勝負已定？看拜川辯論有感

張勝雄╱亞凱廸亞

今年總統大選辯論於6月27日在亞特蘭大舉行，由CNN主辧。Jake Tapper和Dana Bash 當主持人。全場有90分鐘。9月10日還有一場，將由ABC主辧。

當辯論開始，總統拜登進場時，步履蹣跚，有氣無力。前總統川普則抬頭挺胸，充滿自信，氣勢上先勝一籌。主持人先宣布辯論規則。然後開始交叉提問候選人。包含內政，外交等。前者包括非法移民，治安，毒品泛濫，老人及貧窮醫保等。外交則聚焦於烏克蘭戰爭，及對北韓及中國關係。

拜登的回答平淡無奇，似乎沒有重點，而且常常思潮不繼。他常常睜大眼睛，更表示出他的空洞無力。遇到川普攻擊時的微笑，就像儍笑。他攻擊川普時，似乎力不從心。他對川普的醜聞，如嫖妓，封口費，報假稅，威脅選務主管，煽動國會暴動，都沒發揮。失掉打擊對手的機會，也沒有突顯他施政成果。

反觀川普，講話充滿不實指控，全場痛駡拜登，內政和外交一塌糊塗，把一切內政的問題歸咎於非法移民，包含經濟及通膨。他不時手指拜登，意指都是你的錯。他指責拜登，撤軍阿富汗時造成的混亂，貽笑大方。他痛罵拜登對烏克蘭予取予求，浪費美國人民納稅錢。他說這本是一場可以避免的戰爭，他一旦選上，在就任前就會叫停戰事。這是很好的賣點。他也批評，拜登不受北韓金正恩及中國習近平的重視。他的結論是拜登4年來一事無成，所以他要捲土重來。他要讓美國再度偉大，這句話最得人心。

拜登今年81歲，川普78歲。拜登在辯論會上充滿老態。川普則鬥志高昻，砲火四射，老當益壯。這無疑又替川普加分。

川普是個很好的商人，常常說得天花亂墜，但可能眞實性不多。他的電視秀You Are Fired，表示出他如何用人。他也做過摔角經理，知道如何打鬥。他的商業帝國，有興有衰。但他都站起來，表示他不折不撓的韌性。

這次辯論會後，共和黨大樂，因為川普是贏家，得67%民調的認可。拜登則只得33%。主流媒體如華郵及紐時等，也認為拜登廉頗已老。時代雜誌甚至要拜登走人，所以民主黨內憂心忡忡，有的甚至考慮臨陣換將。但如何勸退拜登，似乎是不可能的任務。尤其他本人認為他還可再當4年總統，不然他不會再出馬。然而如果拜登在9月第二場辯論時，心智及體能沒有改善。川普將穩定奪回總統寶座。

看到這場辯論後，歐洲各國已開始準備如何應付川普回歸，世界其他國家何嘗不是。

拜登 川普 非法移民

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主流媒體與拜登的國王新衣

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