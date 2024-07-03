卓榮泰以個資催生的跳躍邏輯

話說行政院長卓榮泰在出席台灣全國戶政日活動之際，脫口表示，基層戶政單位可把適婚年齡的未婚青年，或是結婚好幾年尚未生子的台灣民眾資料勾稽給相關機關，藉此提出介紹婚嫁或獎勵生育的策進作為。此言一出，自然引發台灣社會譁然，甚或質疑政府是要進行另類的「查水表」。即便在台灣民意反彈後，閣揆澄清表示其用意是希望透過各種ＡＩ智能技術，以更為精進、準確的協助戶政同仁，絕對沒有逾越正在進行的各項工作。但是「案重初供」，對其最初脫口而出的議論，實有必要嚴肅看待。

首先，面對沒有最糟、卻只有更糟的台灣少子女生育惡化趨勢，理當要就台灣大環境所牽涉到迫在眉睫的生計議題、生命議題以及生存議題，進行通盤、整體的實施計畫，這也是台灣全國最高行政首長應該要有的職責擔當。只不過，台灣民眾看到的卻是，此一該做的事，竟被對接於不恰當的思維與言論，這也讓後續應有的對策和措施已處於未戰先怯的兵家大忌。如此，要如何讓台灣民眾相信政府對少子女化問題，已有所準備，並能夠提出有效的提振方略？此一關乎施政能力的信心危機，將會是百日維新的新內閣團隊，需嚴肅以對的課題。

其次，行政院長親自出席全國戶政日活動，本當是一次能夠借力使力的社會性對話契機，理應因勢利導於健全戶政制度，以有助益人口政策及配套措施的規畫執行，其中也包括性別平等、少子化、高齡化、新住民等特定對象及其特殊需求的策進作為。換言之，鎖定台灣少子女化國安危機的ＡＩ內閣起手式，訴求的應是去識別化的大數據分析，對何以未能「適婚當育」的人身圖像，找出包括男女性別、生理年齡、家庭組成、教育程度、職業收入或是人文區位在內的不同因應對策。也就是說，理應扣緊「婚—生—教—養—衛」如何一以貫之的關懷旨趣，據此提出從「個體—制度—大環境」到「個體—制度—具體措施」的施政藍圖。

然而，卓揆卻將適婚當育的社會課題，窄化成為個資的戶政勾稽，認為以此便可達到搶救生育率的鋸箭式做法，除了未能理解戶政人員的功能，以致出現這種有待商榷的跳躍邏輯思維外，如何謹言慎行，使台灣人民能信任政府、認知政府的責信和公信力，這才是為政與施政的根本之道。

總之，ＡＩ內閣要如何讓ＡＩ從鑲嵌於人文素養底蘊，進而找出符合社會變遷所需的適性執政調性非常重要。畢竟，卓揆的相關言論，已讓同為「ＡＩ」之「人工智慧 」（Artificial Intelligence）及「人為謬思」（Artificial Ignorance），絕非只是一詞之別的一線之差而已。

（本文取自07月04日聯合報民意論壇，作者為文化大學社會福利 系教授）