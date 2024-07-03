台海兩岸和平 才能安全捕魚

7月2日晚，澎湖籍「大進滿88號」漁船於金門料羅港東北東方23.7浬處（中華民國 限制水域外17.5浬；中國大陸領海海域內），遭兩艘中國海警船登檢並被扣押，海巡署雖立即調派多艘船艦前往，並試圖救援台灣漁船，但因距離遙遠，「大進滿88號」漁船被陸方海警帶往福建泉州圍頭港。

海巡署表示，事發地點在陸方水域內、台灣限制水域外，後續會透過陸委會循兩岸管道溝通。陸委會表示，由於該事件疑涉違反中國大陸伏季休漁的規定，將洽請陸方盡速說明事件始末及登檢帶回的原因，並能依有關規定與程序釋放人船，並確保人員平安。大陸國台辦發言人陳斌華於3日晚間發布新聞稿，福建海警日前在泉州近海依法登檢查扣一艘涉嫌「非法捕撈」的台灣漁船，該船違反伏季休漁規定，違規進行拖網作業。

本案涉及兩岸間兩個重要核心問題，分別是案發地點，以及可能涉及違反大陸的休漁規定。依據海巡署說法，大進滿88號遭到大陸海警登檢的地點確實在陸方主張的領海海域內，領海係一國主張主權的海域，也是沿海國適用其國內立法的海洋空間，因此若台方漁船真違反對岸漁捕作業規定，則陸方海警將該船帶回大陸進行後續瞭解，台方能夠施力之處並不多，也不宜情緒性宣洩情緒，將陸方此一執法稱為「侵門踏戶」，因為這種說法在根本上就不是實情。

要特別留意的是，台灣人一般理解金門、馬祖的地理位置非常靠近中國大陸，不僅是外島也是前線。但有多近？中國大陸於1996年5月15日發布了77個領海基點，連接了大陸領海的部分基線和西沙群島的領海基線，而台灣的金門和馬祖位於大陸領海基線向陸地的一側；依據1982年「聯合國 海洋法公約」的規定，這片海域被稱之為「內水」，更重要的是內水的法律地位等同領陸，這是沿海國可以主張並實踐管轄權的空間，其強度甚至高於領海。

台灣於1998年元月21日公布施行「中華民國領海及鄰接區法」，另於1999年2月10日公告「中華民國第一批領海基線、領海及鄰接區外界線」，然並未畫定金馬及太平島的基點與基線，取而代之的是國防部 於1998年6月22日依據兩岸人民關係條例規定，畫定台灣本島與金馬與太平島之限制、禁止水域範圍。換言之，兩岸在福建沿岸海域範圍內各自主張的水域範圍高度重疊。多年來，基於緩和的兩岸關係和友善的共識，台灣本島與金馬的軍警民活動尚能維持良善互動。

其次要留意的是，若大進滿88號事件與大陸實施的伏季休漁制度有關，則需理解對岸此一漁業政策的內涵。中國大陸自1995年起，每年會制定一段時間的休漁期，禁止在規定水域內進行捕撈作業。由海巡署的統計資料可以看到，自2003年起大陸海警以越界捕魚為由登船檢查台灣漁船、包含本次大進滿88號已有18艘，其他船舶的後續處理是繳清罰款後釋放，或是由海巡署帶回處理。因此兩岸漁民相互進入對方海域作業早有紀錄，重點在於如何後續處理，讓受罰的漁民能夠安全返鄉。

此次事件凸顯維持兩岸關係的重要，畢竟我國管轄的金門與馬祖列島位於中國大陸內水範圍，要能維持這些外島與島上人民的安全，則繫於良善的兩岸關係。換言之，金馬應當成為兩岸和平的平台，而不是衝突的導火線。

（本文取自07月04日聯合報民意論壇，作者為台師大東亞學系教授）