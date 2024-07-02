換拜聲浪起 民主黨困局

在美東時間6月27日舉行的美國總統大選辯論會，由於現任總統拜登 看起來身體虛弱、面色蒼白，表情經常顯得茫然迷失，說話支支吾吾、聲音沙啞；不只一次掙扎地說完一句話，面對謊話連篇的對手前總統川普 ，無法有力反駁，卻被川普調侃為「不知所云，語無倫次」，大傷元氣。

一向全力支持拜登的美國主流報紙紐約時報，邀集12位專欄作家和撰稿人觀看總統候選人辯論，評估誰贏誰輸，請他們對候選人進行了0到5的評分。「0」表示當晚沒有任何改變；「5」意味著某一個人得勝。結果是給川普5分的有5人，給川普4分的有2人，給川普三分的有1人，給川普2分的有1人，給川普1分的有1人，認為沒有輸贏的有2人。

同時，一位資深焦點小組主持人在辯論期間，與尚未做出決定的選民進行了現場焦點小組討論，他在辯論過了半小時後寫道：「該小組對拜登的聲音和表情感到非常詫異，但他們對川普的人身攻擊很反感」，「如果川普少說話，他就會贏；如果拜登不停止說話，他就輸了」。辯論結束後，主持人寫道：「14人中有12人表示他們現在傾向於川普，1個選擇了拜登，1個沒有動。這對民主黨 來說是一場徹頭徹尾的災難。」

辯論後的民調也顯示有三分之二的觀眾認為川普表現較佳，這對急於希望展現「拜登雖老，仍能有效治理」而主動請戰，並建議將第一場辯論提前到6月的拜登陣營，是一個重大的打擊。難怪揭發水門案而迫使美國前總統尼克森下台的記者伍德華質疑：「到底出了什麼事？拜登準備了這麼長時間，他知道首辯事關重大，最後結果卻糟糕透頂」。

由於拜登年來多次在公眾面前呈現出「失能」的狀態，以及在辯論時「災難式」表現，深恐川普捲土重來的紐約時報於28日以編輯委員會名義發出「為了國家未來，拜登應該退出競選」的呼籲，認為：「拜登多次強調將今年總統大選的利害關係，描述為關係美國民主未來。川普已證明自己對民主構成了重大威脅，不值得公眾信任。他有系統地試圖破壞選舉的公正性。川普的支持者公開宣稱若他再當選，將有能力兌現最極端的承諾和威脅。 」

「拜登表示，他是最有機會應對並擊敗這種暴政威脅的候選人。但從目前的情況來看，他正在進行一場魯莽的賭博。民主黨沒有理由冒著國家穩定和安全的風險，強迫選民在川普的缺陷和拜登的缺陷之間做出選擇。僅僅希望美國人忽視他們親眼所見拜登的年齡和虛弱狀況，這是一個太大的賭注。」

「終止競選將違背拜登的政治本能，但總統的表現不能只被視為1個糟糕的夜晚或歸咎於感冒，因為它證實了幾個月、甚至幾年以來一直在加劇的擔憂」；「拜登先生現在需要面對的事實是，他沒有通過自己的測試。」

對台灣民眾來說，記憶猶新的是，2016年國民黨在總統大選前透過全代會「換柱」，造成本身空前未有的挫敗。由於拜登已贏得民主黨初選，除非自己退選，否則無法「換拜」。民主黨如何擺脫大選困局，還得看日後發展。

（本文取自07月03日聯合報民意論壇，作者為大學教師）