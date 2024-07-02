川普又來了 各國剉著等

美國總統大選，拜登 與川普 兩雄對決，形勢已定；然而，日前電視辯論會中拜登失常的表現，民主黨內要求退選的聲音浮現，讓川普顯有再入白宮縱橫全球的機運。川普崇尚的「孤立原則」和「美國優先」，看來愈來愈有可能再成為美國決策的主流，導致「新國際動盪」的根源。

尤其，保守派大法官占多數的美國最高法院，裁決總統的公務行為享豁免權。川普涉及的國會山莊暴動案官司幾乎確定大選前不會審理。三名自由派大法官就批評，裁決如同給總統「上膛的武器」，後果嚴重。川普如果重返白宮，這位處處反「建制派」，「把政治當買賣」的政客，將對國際政治經濟帶來何等衝擊，再度成為各國密切關注的對象。

首先是俄烏戰爭與北約 。川普與共和黨對俄烏戰爭發展頗為不耐，如果川普上任，必會繼續刁難對於烏克蘭的預算，勢必造成烏克蘭極大的壓力；再說，川普過往一直宣稱與普亭關係很好，也許會出面調停俄烏戰爭，或是把烏克蘭問題丟回給歐盟自行解決。其次，在歐洲問題上，川普對於北約存廢有很深的成見，他覺得美國應退出北約，也反對美國為北約花費巨資。

在中東議題上，川普支持以色列的力度不會少於拜登政府。二○一七年十二月，川普就宣布承認耶路撒冷為以色列首都，並下令將美國駐以色列大使館從特拉維夫搬到耶路撒冷，當年在歐洲和中東引起了很大的反彈，哈馬斯甚至呼籲發動新的「起義」。所以今天的以哈衝突乃是歷史的遺恨，川普能解決嗎？令人質疑。

中東的另一個變數就是伊朗，川普任內對於伊朗的態度極為強硬，尤其他否決了原來歐巴馬任內已經達成共識的「伊朗核武協議」，從此伊美關係就始終不佳，川普的態度左右著中東局勢。

在東北亞，川普任內一度與金正恩交好。但川普雖與金正恩曾經數度會面，並舉行兩韓與美國的高峰會，可惜除了絢爛迷惑的交流外，東北亞的核武管制議題始終沒有獲得具體進展。在拜登任內，北韓基本上並不在外交優先事件簿上，如果川普捲土重來，會不會再與金正恩拉近關係，值得注意。

作為「美國優先」政策的一部分，川普政府也重新評估了之前的多個國際承諾，包括退出ＴＰＰ、《中程導彈條約》、聯合國人權理事會和聯合國教科文組織以及《巴黎氣候協定》，並敦促北約盟國增加預算分擔。雖然大多數國際組織會籍在拜登任內已經恢復，假如川普當選會否再退出，也令人質疑。其次，為了解決邊境移民問題，川普肯定會採取更強硬的手段。

最後，川普還經常利用經濟壓力推進其外交政策目標。他的進口關稅激怒了貿易夥伴，並引發與中國的貿易戰。

當然，川普的國際戰略與外交政策最值得關注的，還是美中之間的貿易戰、科技戰、軍備競賽仍會持續。美國將中國視為最強力競爭對手，川普如再次就任會如何斟酌使用「台灣牌」，這就是我們該注意的重大國安議題了。

（本文取自07月03日聯合報民意論壇，作者為獨立評論人）