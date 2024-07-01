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台灣工作機會多 產業缺工仍嚴重

劉明德（台北市）

台灣少子化浪潮席捲，大缺工時代到來，因此台灣政府與企業均提出各式應急之策，這也讓2020至2022年台灣就業人數維持在1,190萬人，其中中小企業就業人數占全國就業人數的7成8至八成，變化並不大。另外納入產業移工來協助具有高風險和工作條件不佳的3K工作(薪水約每月92美元)，藉以補充產業人力的不足，產業與社福移工人數則由2020年71萬人，增加至2023年75萬人。即便如此，台灣產業依然缺工嚴重。

104人力銀行公布今年4月工作機會數達110萬個，再攀歷史新高，連續14個月缺工逾百萬人，其中住宿、餐飲服務業缺口22.7萬最多，再來是批發、零售、傳直銷業缺口17.2萬，第3則是電資業缺口為16.5萬人。

雖然台灣就業人數沒有明顯變化，但經濟部中小及新創企業署統計資料顯示，2022年台灣中小企業家數已超過163萬家，持續成長並創歷年新高。其中占比最高的批發及零售業、住宿及餐飲業，已成長為2022年93萬家，亦創歷年新高。製造業家數無明顯變化，但占比卻由2020年的9.34％跌至2022年8.8％。也因為批發零售、住宿餐飲業的快速增加，讓缺工情況持續擴大。

大家都以為大學生畢業後在缺工的浪潮下，起薪不斷增加，更有好幾個工作機會。事實上，有那麼好的就業環境嗎？以今年6月104人力銀行公布的各行業薪資與工作機會來看，大學畢業生平均起薪3萬到5萬(約920到1500美元)，每人工作機會由0.6個增至8.8個，明顯因為專業類型而有不同。

對於批發零售、住宿餐飲業的專業領域來說，工作機會明顯較多，但也因為工作技術門檻低、薪酬不佳，加上產業缺工形成的內部搶人競爭，同時也是許多大學生工讀、實習的優先選擇，加上畢業生及新人不斷進入，舊人不易留住。因此工作缺口多不代表是工作機會增加，而是缺工始終嚴重。

要降低高流動率導致的缺工，企業必須務實體檢自身的工作條件，如薪酬、企業文化、成長機會、工作平衡及福利措施等，運用內外部營運策略的調整來加值工作條件。更關鍵的是，要理解傳統經營模式已難以吸引年輕人，必須採用科技來發展新的工作型態與內容，提出近似科技業的薪資福利思維來協助員工職涯發展，改變溝通與管理機制來留住人才。當逐漸調整舊有的商業模式後，將迎來較容易找到人又能降低流動率的創新轉型機會。

（本文取自07月02日聯合報民意論壇，作者為中國科技大學講座教授）

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